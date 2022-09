Cooperativismo y cannabis: Argentum se planta en la expo de Rosario

13 de Septiembre de 2022, CABA (Ansol).-Este sábado se realizará la primera edición en la región del Congreso y Expo de Cannabis «Rosario Se Planta«, con lugar en el Galpón de la Juventud, donde la entrada será libre y gratuita. Contará con más de 30 stands, oradores y mesas de debate por personalidades nacionales e internacionales de otras organizaciones, también científicos y profesionales. Es organizado por la ONG «Madres que se Plantan«, que trabajan hace más de 10 años.

En diálogo con ANSOL, Carina Prieto, presidenta de Madres que se Plantan, explicó que la expo «surge de charlas que veníamos teniendo para ver de qué manera se puede difundir y dar una información a la ciudadanía en general, porque no llega a todas las personas de la misma forma. Queremos mostrar a los distintos actores que están en el mundo cannábico, desde el cannabis medicinal, la industria, las organizaciones y, sobre todo eso, un encuentro de pares en un ámbito amigable y con una entrada libre y gratuita, que no es un dato menor, porque eso hace que el acceso sea muchísimo mayor».

«La Expo va a contar con dos espacios, uno donde se van a dar las charlas, que consta de 4 mesas y un taller de cultivo, 15 oradores y 4 moderadores; y después hay uno afuera, que tiene 30 stands y un escenario principal. Los stands están conformados por organizaciones cannábicas de todo el país y organismos del Estado que tienen que ver con la temática», detalló la presidenta de la ONG.

Entre quienes expondrán en el stand se encuentra la cooperativa rosarina Cannabis Argentum, la cual nace a partir de «una situación legal, de una necesidad, del prohibicionismo», como especificó a ANSOL su presidente, Emanuel Ramírez: «Nace de una necesidad basada en conseguir una herramienta terapéutica que no se consigue en otro ámbito, y de nosotros conformar una asociación que trabaja en política de drogas y derechos humanos con orientación hacia el cannabis, empezamos a notar esta necesidad trabajando».

«Hay muches ciudadanos vinculades a la salud y esta cuestión hizo que avance en materia investigativa, empezamos a ver que era una herramienta, porque cada vez que nosotros elaboramos una herramienta medicinal basada en cannabis, encontramos que modifica vidas. y no hablamos de cuestiones menores, sino de neuropatías, de enfermedades congénitas, de dolores que muchas veces no encuentran alivio si quiera la morfina», agregó Ramírez.

El cooperativismo y el cannabis

El presidente de Cannabis Argentum aseguró que el cooperativismo «responde a una forma de vida de quienes integran este grupo. Nosotros tenemos una forma de vida cooperativa, el mundo cannábico es un mundo cooperativo en el cual vos siempre intercambiás, te doy un esqueje, te doy una semilla, vas avanzando».

En el mismo sentido, agregó: «Entendemos que la cooperativa tiene que ver con las economías emergentes, con la economía popular, que no está impulsada por grandes corporaciones ni grandes capitales, sino por un grupo de emprendedores que intenta avanzar. Detrás de esto hay un trabajo de diseñadores, también de negocios o de economías intermedias que trabajan en el packaging o las que nos proveen de materia prima y de esa forma también fomentamos el cooperativismo».

«Obviamente creemos en las economías emergentes, en la economía popular, la regional, la social, que es la que creemos que viene a paliar un montón de situaciones que la economía tradicional no tiene. En el caso de cannabis, empezamos a trabajar, no podíamos esperar, porque había que llevar una solución a las personas que se nos acercaban y nos decían ‘che, me da epilepsia, me golpeo la cabeza contra la pared, sufro desmayos, este sufre dolores que no se pueden calmar con ningún con ninguna medicina’; entonces, desde ese lugar, entendimos que había que impulsar esta economía popular, que es la economía alternativa, y hoy no tanto, porque cada vez moviliza más gente y más dinero», finalizó.