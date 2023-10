Cooperativas de exportación: se fortalecen las alianzas internacionales

5 de octubre de 2023, CABA (Ansol) – La Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) destacó el fortalecimiento de las relaciones internacionales que durante los últimos años logró el sector, que tuvo como último hecho de trascendencia la incorporación de Argentina al mercado de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Desde COOPERAR recordaron que el fortalecimiento del sector cooperativo en las relaciones internacionales data, al menos, de 1895, cuando hubo un argentino en el Congreso fundacional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), entidad que hoy conduce Ariel Guarco.

COOPERAR informó que en estos años hubo muchos acuerdos que demostraron el rol clave del cooperativismo en el comercio exterior: «se firmaron convenios con la cooperativa agrícola IFFCO, de India, que es la más grande del mundo en ese rubro y tiene proyectado invertir en la producción de nano urea en nuestro país y en Brasil«.

Antes, se había firmado un convenio con la All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives, que agrupa a la gran mayoría de cooperativas de producción y consumo del gigante asiático. De hecho, días atrás, una delegación en China promovida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) e integrada por representantes de la Confederación y distintas federaciones, estuvo varios días vinculándose con distintos actores económicos de ese país.

De esta forma, en 2022, 68 cooperativas registraron un récord de exportaciones siendo China el principal país de destino.

En otras misiones comerciales, representantes de Cooperar han visitado anteriormente India y Vietnam, y de la mano de la Cancillería Argentina -con la cual la Confederación firmó un convenio el 1 de julio de 2022– se profundizó lo que sus dirigentes consideran «el trabajo de la diplomacia civil». Esto es, «la actuación de un sector socio empresarial destacado en Argentina que promueve desde los principios y valores cooperativos el relacionamiento institucional, cultural y económico con otros países del mundo», dijeron desde la entidad.

En 2021, también se llevó a cabo un Conversatorio con cooperativas exportadoras del bloque regional, con epicentro en el Palacio San Martín, en el que participaron funcionarios y los máximos representantes del sector. Embajadores en los distintos países del Mercosur y autoridades cooperativas de esos países también fueron de la partida.

Otro hito, reciente, es que por primera vez se haya celebrado el Día de las Cooperativas en diez embajadas, entre ellas Brasil e India, donde los máximos representantes diplomáticos de nuestro país convocaron a los líderes más importantes del cooperativismo de cada país. Esto sucedió también en las embajadas argentinas en Egipto, Bulgaria, Corea, España, Estados Unidos, México, Vietnam y Singapur.

“El liderazgo argentino de la ACI (a través de Ariel Guarco) no solo se conjuga con un nuevo momento geopolítico del Mundo, en términos de la multipolaridad donde el Sur global empieza a tomar otro protagonismo, sino que generó dentro de nuestro sector un nuevo abanico de alianzas a nivel internacional que antes estaba cerrado a ciertos países del hemisferio norte”, señaló el secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, Carlos Andrés Mansilla.

“Desde ya, ese es un bloque donde están los Estados, y nuestras organizaciones son del sector privado, y cada país tiene una situación particular. Lo que nosotros tenemos es la capacidad de potenciar la integración desde un plano económico con el sustento de ser desde hace dos siglos un modelo socio empresarial que, basado en principios y valores, genera trabajo, exporta, produce, distribuye y permite crear valor que queda en cada territorio y se puede integrar desde cada territorio al mundo a través de nuestras organizaciones”, concluyó Mansilla.