Gracias a la intervención de las cooperativas, es inminente la refinanciación total de la deuda con Cammesa

28 de junio de 2023, CABA (Ansol) –La Secretaría de Energía de la Nación y las cooperativas eléctricas del país se preparan para oficializar en próximos días el saneamiento total de las deudas de más de veinte mil millones de pesos que mantienen las decenas de empresas de luz y 600 cooperativas eléctricas del país con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

“Esto es el fin del congelamiento tarifario (subsidios) y el verdadero principio de la segmentación tarifaria, donde el que pueda pagar el precio de la luz al valor acorde, lo pague”, detalló un directivo cooperativista nacional que estuvo en la mesa de la Secretaría de Energía de la Nación.

En diciembre pasado, gracias a la intervención de las federaciones de cooperativas de energía, se refinanció la deuda con CAMMESA del 2020, 2021 y 2022. Una parte fue condonada por tratarse de subsidios del período de la pandemia de COVID 19. La otra parte de energía impaga se refinanció a 8 años, con una tasa diferencial del Banco Nación al 50 por ciento.

Ahora, se trataría de lo que deben las distribuidoras por los subsidios del período enero – mayo 2023, actualizando el valor en la financiación según el valor actualizado de la energía. Para tener dimensión de los números, solo en la provincia de Córdoba se adeudan $ 20 millones. ANSOL pudo saber que comenzó a circular un documento en el que se plantea que lo acumulado hasta el mes pasado se refinancie en 96 cuotas. “El borrador está terminado y van a entrar todos, cooperativas y empresas”, le dijo el presidente de FACE José Álvarez a este medio.

Uno de los representantes de las cooperativas eléctricas de la Provincia de Buenos Aires le explicó a este medio que “es compleja la implementación y está en duda aún, porque son deudas de CAMMESA que tienen las distribuidoras provinciales que fueron subsidiadas, y las provinciales tienen que trasladar ese beneficio a las distribuidoras municipales, que serían las cooperativas. Por lo que hay mucha puja de intereses en esas deudas”.

Lo seguro es que, una vez confirmada la refinanciación total de la deuda por subsidios, no impactaría en los precios de las facturas, ya que la segmentación ya está hecha y comenzó a implementarse desde este mes. La misma afecta a los usuarios residenciales de mayor poder adquisitivo, a aquellos que por algún motivo (comprar dólar ahorro) no se anotaron en los subsidios y a los que superan el consumo de 400 kwh mensuales. Por otro lado, los beneficiarios de la tarifa social no tendrán modificaciones.

Por último, la medida del ministro de Economía Sergio Massa, la secretaria de Energía Flavia Royón y el subsecretarío de Energía Santiago Yanotti podría significar el inicio definitivo del reordenamiento tarifario, en un país que tiene provincias con diferencias de tarifas del 100 por ciento, como es el caso de Santiago del Estero (la más baja) y Neuquén (la más cara). Este jueves se llevaría a cabo la primera reunión que daría inicio a la implementación.