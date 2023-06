La cooperativa misionera que combate la emigración de los jóvenes con un camping agroecológico

28 de junio de 2023, CABA (Ansol).- La Cooperativa Integral del Norte cuenta con más de 150 pequeños productores del norte de Misiones desde el año 2011, además de jóvenes y otras personas que se vinculan a las tareas de la cooperativa. Su trabajo con productos alimenticios y también el camping con reconocimiento internacional son un pilar importante en la comunidad y hoy su principal fuente de producción, los pollos, se encuentra suspendida.

Su presidente, Samuel Doichele, relató a ANSOL: “La cooperativa nació en 2011 con pequeños productores de la zona norte de Misiones, que, para abandonar el tabaco, empezaron a producir alimentos. Empezaron 10 productores y ahí fueron bajando”.

La producción tabacalera se encuentra centrada en el norte del país, pero los problemas de salud que trae llevaron a la conformación de la cooperativa: “Queremos producir alimentos para dejar el tabaco, que está matando parejo tanto a los que producen como a los que consumen”, aseguró Doichele.

“Si el productor puede vender sus productos, los pollos, las frutas, entonces deja el tabaco y la gente que consume pueden conseguir productos sanos, porque hoy la mayoría dependemos de productos elaborados en las empresas grandes”, agregó. A partir de la materia fecal del pollo también producen bioinsumos orgánicos que inclusive ayudan a la venta de maíz, que, según explicó el presidente de la cooperativa, sin pollos, los productores deben vender maíz al Brasil.

Restricciones por Gripe Aviar: la principal problemática de la cooperativa

A partir de la situación epidemiológica de la gripe aviar, declarada como emergencia sanitaria en febrero, la producción de pollos se vio afectada. Si bien ayer el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que “todas las muestras analizadas por el Laboratorio Nacional arrojaron diagnóstico negativo a influenza aviar (IA) H5”, la situación en Misiones sigue restringida y la Cooperativa Integral del Norte no cuenta con su principal ingreso.

“Directamente no tenemos nada de producción, lo que tenemos es la gallina criolla nada más. Nosotros hoy dependemos al 100% de los pollitos bebés, el gobierno nacional prohibió el traslado pollo bebé, y otras provincias como Entre Ríos buscan de independizarse, y el gobierno acá no nos habilita para poder hacer la propia cabaña y no gestiona ante el Gobierno Nacional para que nos habilite para que nos podemos traer de otra provincia”, aseguró el presidente de la cooperativa.

Frente a esto, agregó: “El gobierno provincial gestionó con SENASA que libera hasta 70 pollos por productor. Eso es lo más absurdo de todo a nosotros no conviene porque nos adelanta a mover toda una logística por 70 pollos, es inviable y nadie te dice por qué. La resolución dice que si queremos más tenemos que invertir en un baño instalado dentro del gallinero, un cerco perimetral, pagar un veterinario que nos asista cada productor, te piden algo imposible, la mayoría somos de bajos recursos económicos”.

Además, Doichele aseguró que, si bien la cooperativa frenó por completo la producción, “hay cantidad de pequeños productores que buscan de Brasil de contrabando, que es mucho más peligroso, porque Brasil siempre está más afectado por la gripe aviar, hace años”.

Camping Agroecológico Amigos del Norte

Una situación que afecta a gran parte de la juventud: sus ganas de emigrar hacia algún centro urbano que les permita proyectar algo distinto, dado que no imaginan un futuro o una salida laboral en sus lugares de origen. Precisamente en el campo, este fenómeno se denomina éxodo rural, y en el año 2017 la cooperativa creó el Camping Agroecológico Amigos del Norte para combatirlo.

“Empezamos el camping justamente para formar los jóvenes y cambiar la realidad. Ganamos un premio en 2019 de Mejor Proyecto de Innovación de impacto social de la Argentina, es un proyecto muy grande, vino un canal alemán y nos hizo muy conocidos más fuera de Argentina que dentro de Argentina eso hizo de que varias fundaciones y empresas hoy nos financien”, explicó Doichele.

Entre las empresas que más los ayudaron, destacó a la Fundación Sales, dedicada a investigaciones sobre el cáncer. El presidente aseguró que se interesaron en el proyecto por la idea principal de abandonar el consumo y producción del tabaco y su reemplazo por alimentos libres de agrotóxicos.

En cuanto a las actividades, el presidente detalló: “El camping es algo muy estratégico de los jóvenes, porque para poder convocar los chicos se decía,‘Vamos al camping, hay una capacitación’, entonces sabían que después de la capacitación podían jugar al fútbol y todo eso, entonces fue una estrategia para que los jóvenes junten, ellos se juntaron construyeron el camping, todo con material reciclable, cabañas de botella, el parque de niños neumáticos, los fútbol”.

Además de ser amigable con el medio ambiente, el camping es productivo, educativo y recreativo. Los jóvenes, que vienen de todas partes del país e inclusive hay visitas internacionales, hacen ladrillos, viveros, crían pollos, cabras, ovejas, peces. Así también, se forman como emprendedores y ven una salida laboral sin tener que abandonar su lugar natal.

“Viene gente de todos lados, pero lo que más reciben son egresados de escuelas que vienen y hacen sus campamentos. Los egresados vienen más de otra provincia porque desde la nuestra es como que fácil entonces los chicos vienen, ya todos conocen”, concluyó.