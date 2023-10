Cooperativa La Juanita y Renault se unieron para brindar clases de manejo a mujeres

29 de septiembre de 2023, CABA (Ansol). -Las mujeres son las más afectadas por los índices de pobreza, ya que tienen los trabajos más precarizados y las peores condiciones materiales, lo cual se ve reflejado en todos los indicadores oficiales. Eso hace que en muchos casos no puedan acceder a derechos y oportunidades para una vida acorde al Siglo XXI. Pocos reparan que en el ámbito femenino poder manejar es más difícil: porque son estigmatizadas y porque no tienen recursos siquiera para pagar una escuela de manejo.

Por eso, la cooperativa La Juanita, de La Matanza, le acercó a la empresa automotriz Renault Argentina la idea de promover una clínica de manejo integral. Así nació el Programa “Conduciendo Oportunidades”, que se da en alianza también con el servicio de autos compartidos Keko, la comunidad Mujeres Al Volante y el predio del Hiper Chango Más, ubicado de La Matanza.

«La idea surgió hace un año, ya que nosotros les vendemos pan dulce a la empresa. Y vinieron los empleados, gerentes de distintas áreas a hacer pan dulce con nosotros y ahí nació la necesidad de contarles que las compañeras de la cooperativa no tenían la posibilidad de pagar una escuela de manejo y ahí empezó este sueño que hoy es realidad«, dijo a este medio Silvia Flores, directora de la Cooperativa La Juanita.

Cumplir el objetivo no fue fácil, porque para ellos se necesitaban los instructores, los vehículos y un lugar donde practicar. Flores contó: «No teníamos los autos doble comando, así que se incorporó KeKo. No teníamos estacionamiento para poder practicar y hablamos con Chango Más, quienes se pusieron a entera disposición».

Hoy, son 16 las mujeres que hicieron el curso y ya están tramitando su registro. «Ocho ya lo tienen y otras están en proceso aún», contó la directora de La Juanita. «Y para el año próximo, tal vez, sean 15 mujeres más, que es el compromiso que tenemos con Renault«, dijo Flores. Con una publicación en las redes solamente se dieron cuenta que hay muchas otras mujeres que quieren aprender a manejar.

«Así que estamos junto a Mujeres al Volante pensando en la escuela de manejo de la Cooperativa La Juanita, viendo cómo la podemos implementar. La verdad que fue un proyecto que nos generó un gran impulso para demostrar que cuando se quiere, se puede», aseveró Flores.

El programa consiste en una clínica de manejo integral, compuesta por 6 módulos: taller de manejo emocional, prácticas en simuladores de conducción en las instalaciones de La Juanita y cuatro días de prácticas en autos de doble comando en el predio del Híper Chango Más. El objetivo es lograr autonomía al volante, aprendiendo -además de manejar- a cambiar un neumático, cambiar líquidos del auto, entre otras cosas prácticas.

“Desde la Fundación Renault, apostamos a la educación para la empleabilidad. Y, ¿Qué mejor que enseñar a mujeres a conducir, y que ese aprendizaje tenga un impacto positivo en su progreso económico? Ese es el corazón de este programa: brindar oportunidades para que más personas puedan encontrar en el vehículo un medio para su realización”, explicó Lucía Ploper, directora Ejecutiva de la Fundación Renault y Gerente de Sustentabilidad de Renault Argentina.

Luly Dietrich, directora de Mujeres al Volante, dijo que «el programa tiene un triple impacto: motivar y enseñar, brindar más oportunidades a partir de la movilidad y lograr agentes de cambio. Este primer grupo de mujeres no solo va a aprender a conducir, si no también van ganar autonomía al volante, motivando a que más mujeres aprendan desde el manejo emocional, incorporando otros saberes desde cómo cambiar un neumático, aprender sobre la medición de fluidos, logrando un aprendizaje 360°. Un programa que logra seguir transformado la vida de más mujeres y a la vez, continúa cambiando la mía”.