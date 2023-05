La historia de la Cooperativa de Brandsen: resistir en la zona de la Provincia donde manda Edelap

11 de Mayo de 2023, CABA (Ansol). – La energía eléctrica en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) tiene como a actores principales a Edenor, Edesur y Edelap. Pero existen zonas de la parte más poblada de la Provincia de Buenos Aires donde a las empresas no les interesa llegar. Es ahí cuando entran a jugar las Cooperativas Eléctricas bajo otras premisas: generar puestos de trabajo desde la Economía Social para brindar un servicio básico al vecino.

Pocos saben, pero Edelap comercializa energía eléctrica dentro la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y en las localidades cercanas de Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio. Pero hay una parte donde no llega, y donde si no fuera por un grupo de trabajadores, más de 4000 casas no tendrían luz. Ese agujero negro no existe porque lo ilumina la Cooperativa de Electrificación Rural de Brandsen.

Cooperativa de Brandsen

La entidad, fundada en 1969, hoy emplea a 9 trabajadores de los cuales cinco están en áreas administrativas y el resto en la parte técnica, vinculada a las reparaciones o mantención del tendido eléctrico. ANSOL conversó con Germán Buechele, presidente de la Cooperativa de Electrificación Rural de Brandsen, quien describió que la entidad «opera sobre un tendido eléctrico de 1500 kilómetros que va desde las afueras de la ciudad hasta localidades rurales como Gómez y Oliden».

Se trata de un tendido que recorre la Autovía 2 y alrededores, llegando así a brindar luz a 4.500 asociados, que van desde barrios de las afueras de Brandsen, como Las Acacias y La Parada, hasta 15 barrios cerrados, entre otros socios. Esta realidad se cumplió recién a los 50 años de la cooperativa, cuando fue declarada como Agente Distribuidor del Mercado Eléctrico Mayorista, algo que le permitió acceder a más subestaciones, logrando una cierta independencia de Edelap.

Cooperativa de Brandsen

Es que convivir con empresas privadas que lucran con la luz no es fácil, aunque los huecos que dejan son bien aprovechados por las cooperativas. «Antes era más difícil prestar servicio para nosotros porque teníamos distintas tarifas, sin subsidios, por lo que siempre nuestras facturas eran más caras«, contó Buechele, quien además aclaró que «eso cambió en 2016 cuando en la Provincia se logró la aplicación de un cuadro tarifario único para la denominada área Río de la Plata«, que involucra a los partidos de Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Escobar, General Las Heras, La Plata, Magdalena y Punta Indio.

Esto hizo que los asociados a la cooperativas no se vieran afectados de más por los tarifazos, aunque ante el ajuste la entidad de Brandsen sale a brindar información. «Hacemos reuniones para los usuarios, donde vienen vecinos que no viven en nuestra área de concesión, y nos agradecen que tengamos otro tipo de contacto, que nos pongamos a disposición, por ejemplo, para ayudarlos a hacer el trámite de subsidios«, dijo Buechele.

¿Es un sueño imposible de cumplir que la Cooperativa de Electrificación Rural de Brandsen pueda brindar energía a todo el municipio, hoy casi monopolizado por Edelap? Su presidente aclaró al respectó: «Es que no es posible, porque eso depende estrictamente de una decisión del Gobierno o por algún tipo de causa judicial, así que no pensamos en eso, solo nos abocamos a brindar un buen servicio para el bienestar de la comunidad».

Según Buechele, «es fácil brindar luz al centro de Brandsen (donde viven casi 30 mil personas), porque son pocos kilómetros de tendido eléctrico y la gente está más cerca. Lo difícil es brindar energía en la zona rural, es decir, difícil es lo que hace la cooperativa, no Edelap». La entidad, de 54 años, hace más de 30 que convive con el gigante eléctrico de La Plata y alrededores. A pesar de que no es fácil, sigue adelante escribiendo su historia.