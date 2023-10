Conquista de la Cooperativa Confluencia: suspendieron el remate de Cerámica Neuquén

12 de octubre de 2023, CABA (Ansol) – La Justicia Laboral dio por suspendido el remate de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén, hoy gestionada por la Cooperativa Confluencia, que nuclea a más de 80 trabajadores. La conquista se confirmó luego de que se llegara a un acuerdo con ex empleados que reclamaban indemnizaciones de 2014, cuando la planta era una empresa privada.

«Los ex trabajadores aceptaron la propuesta de suspender el remate y buscar el camino de la cesión de terrenos como parte de la indemnización y que la fábrica siga en producción«, confirmó a este medio Mariano Pedrero, abogado de la Cooperativa Confluencia, quien sentenció: «El juez ya dio por suspendido el remate«.

Se refiere al juez subrogante del Juzgado Laboral N° 1, Hugo Daniel Ferreira, que dispuso la suspensión del remate dictado por el juez Sergio Víctor Cosentino dos meses atrás. Es que tras la quiebra, el abandono de la patronal en 2014 y la ocupación de los trabajadores, nunca se realizó la expropiación del en el Parque Industrial de la mencionada capital del sur del país.

Por eso, la Cooperativa funciona en el lugar pero no tiene la tenencia definitiva de la planta y las máquinas. Y todo se había puesto más en riesgo cuando aparecieron dos demandas: la de 33 ex trabajadores que no se sumaron a la cooperativa en su momento y prefirieron reclamar la indemnización tras la quiebra, y la de la central eléctrica CALF, que reclama una deuda que ronda los $83 millones.

«Las y los obreros de Cerámica Neuquén y el Sindicato Ceramista consideramos la suspensión del remate como un importante paso adelante, producto de nuestra lucha y el gran apoyo recibido de la comunidad y distintas organizaciones y personalidades de Neuquén y todo el país», dijeron los Obreros y obreras de Cerámica Neuquén en un comunicado.

«Si bien todavía resta llegar a una solución de fondo que permita que la fábrica quede en manos de la gestión obrera de la Cooperativa Confluencia, y que los ex trabajadores cobren sus indemnizaciones, así como la ex patronal pague sus deudas, con esta suspensión evitamos en lo inmediato la amenaza de cierre de la fábrica. El próximo paso es avanzar con el Ministerio de Economía de Nación para que libere la hipoteca sobre el terreno, para acordar una subdivisión de los terrenos entre todos los actores», explicaron.

El lunes pasado, Bernardo Retamales, presidente de la Cooperativa Confluencia, dijo a este medio que «hace tiempo venían pidiendo esta audiencia, ya que hace cinco años estamos enfrentamos este remate que impulsan los ex trabajadores».

Y aclaró: «el acuerdo contempla la subdivisión de lo lotes que no son de uso de la cooperativa para que los trabajadores que se fueron en 2014 tengan como prioridad, y a su vez la cooperativa sale como garante de que se cumpla este acuerdo».