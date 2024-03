Cooperativa ARRUFAT: una Pascua en recesión

(ANSOL). – Lamentablemente, la campaña comercial de pascua de este año no pudo estar ajena al derrumbe generalizado del consumo, dado el impacto de la inflación y el brutal ajuste sobre salarios, ingresos y jubilaciones que promueve el plan económico que lleva adelante gobierno nacional. La empresa recuperada ARRUFAT no es ajena a este contexto. Según los datos oficiales, la caída interanual de la venta en supermercados y negocios de proximidad es de casi el 14%, mientras que la venta de huevos de pascua en particular, se ubica un 12% abajo de lo obtenido el año pasado.

Para afrontar esta situación, las principales cadenas de supermercados resolvieron adelantar las promociones de descuentos y 2×1, una semana antes de la Pascua. Es un fenómeno nunca visto, y que entra en total contradicción con el señalamiento del Ministro de Economía con el ocultamiento de baja de precios a través de las promociones de este tipo. Mientras tanto, los almacenes de barrio, supermercados chinos y negocios de cercanía, directamente optaron por no ofrecer los productos o bien ofrecer un mínimo simbólico en góndola. Dado que no están en condiciones de hacer promociones de liquidación, ni mucho menos quedarse con sobrante de stock a pérdida.

Ubicada en el barrio porteño de Paternal, la Cooperativa de Trabajo Vivise (ex trabajadores de Arrufat) Ltda. se preparó para afrontar esta campaña tomando todos los recaudos para poder hacerle frente con la mayor capacidad posible. «Para nosotros la campaña de Pascua es muy importante, representa la principal actividad en todo el año. Más que las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por el incremento de costos, este año redujimos la oferta, para poder cumplir con la calidad y el precio de siempre. Resignamos las variedades de huevos de chocolate blanco, la figura de conejo de chocolate y toda la línea italiana. Como no se puede trasladar todos los aumentos de costos a precios, entonces nos enfocamos en producir los Huevos decorados en sus distintas variedades.» compartió con ANSOL Carlos Visuara, miembro fundador de ARRUFAT.

El local de la cooperativa se encuentra en la calle Tres Arroyos 739, Paternal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estará abierto inclusive durante el domingo de Pascua hasta las 13 horas.

ARRUFAT sigue aunque las ventas caen

En lo que tiene que ver con la caída interanual de la venta, Carlos agregó: «estamos al momento un 50% abajo en volumen de lo que vendimos el año pasado. Intentamos compensar con venta directa al público, la caída de pedidos. Es que nuestros principales compradores son supermercados y negocios de barrio. Este año compraron mucho menos que el año pasado, que ya era menos que el anterior.» Sin embargo, gracias a la difusión en medios públicos y a la solidaridad del sector cooperativo; muchas personas se acercan al local para comprar, ya sea por empatía o por tener la seguridad de que el precio será menor que en muchos otros lugares.

La histórica firma también ayuda a sumar ventas. Es una empresa recuperada hace 16 años, pero es nacida en 1931 cuando la fundó Don Fortunato Arrufat como chocolatería, y llegó a instalarse comercialmente entre las décadas de los 80 y 90 como una de las principales marcas de chocolate del país. Eso es algo que aun sobrevive en el inconsciente colectivo popular hasta los días de la cooperativa.

La Cooperativa de Consumo CONSOL toma pedidos con el envío en CABA bonificado, al 011-6011-9086.

ARRUFAT cuenta con la posibilidad de vender directamente al público en su local ubicado en la calle Tres Arroyos 739, Paternal de CABA. Estarán abiertos tanto sábado como medio día del domingo de Pascua. También cuentan con una RED de comercializadoras y cooperativas de consumo que ofrecen sus productos al mismo precio de venta.