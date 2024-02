Coninagro se presentó en la Corte Suprema en defensa de la reforma laboral

Hizo la presentación en conjunto con la CAME y la Sociedad Rural. La mirada de Octavio Bermejo, asesor legal de la entidad que nuclea a las cooperativas del agro.

(ANSOL). –La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como «amicus curiae», en apoyo a la reforma laboral incluida en el Título IV Trabajo del DNU 70/2023.

Octavio Bermejo, del área jurídica de Coninagro, habló al respecto en diálogo con ANSOL: “Para Coninagro es muy importante que se pueda avanzar o que se ratifique en la derogación de todos los artículos que contemplaban multas económicas para los empleadores y que son la principal causa de la litigiosidad laboral en Argentina”.

“Son un sinsentido todas esas normas que lo único que favorecen es a la industria del juicio o a la alta litigiosidad de los procesos de desvinculación laboral y que, justamente, tienen como contrapunto que perjudican la creación de empleo genuino, que es lo que verdaderamente necesita Argentina”, continuó el letrado.

¿La reforma laboral perjudica a los trabajadores?

En el mismo sentido, aclaró: “La derogación de estas multas no implican de ningún modo afectar los derechos laborales de los trabajadores; al contrario, serían muy beneficiosos porque van a brindar la seguridad jurídica que necesita el mundo de los negocios y el sector privado para generar empleo genuino”.

“Se necesita certidumbre y estas leyes hacían muy gravosa la desvinculación de los empleados y el contrapunto de no poder saber cuánto te puede salir despedir a un empleado, con su indemnización correspondiente, tal como marca la ley, es justamente la no contratación o la no generación de empleo”, concluyó.

En un comunicado, desde CAME expresaron: “La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y Coninagro es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo”.