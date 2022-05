Coninagro salió con los tapones de punta contra la intención presidencial de subir retenciones

Compartir

21 de Mayo de 2022, CABA (Ansol). – En una entrevista radial, el presidente de la Nación Alberto Fernández deslizó la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley que incremente las retenciones, con el doble fin recaudatorio por un lado y de contención de suba de precios locales, por otro.

Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitadas (Coninagro) salieron con los tapones de punta: “Hemos manifestado enfáticamente nuestra postura indeclinable de estar en contra de las retenciones. Proponemos debatir y acordar alternativas, por ejemplo, en revisar qué alícuota se puede aplicar a través del impuesto a las ganancias”, se quejaron vía Twitter.

“Consideramos que debe tratarse una reforma tributaria integral, que contemple todas las producciones y propicie impuestos a las ganancias, y no DEX ni IIBB por ser distorsivos”, propusieron.

Desde Coninagro hemos manifestado enfáticamente nuestra postura indeclinable de estar en contra de las retenciones . Proponemos debatir y acordar alternativas, por ejemplo, en revisar qué alícuota se puede aplicar a través del impuesto a las ganancias. 1/2 — CONINAGRO (@CONINAGRO) May 20, 2022

La propuesta fue también rechazada por integrantes de la Sociedad Rural en general y por distintos bloques de la oposición; sobre todo, de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el rechazo más llamativo llegó desde el propio Gobierno Nacional, ya que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, no tardó en echar por tierra la intención presidencial.

“Antes de presentar el Plan GanAr en Córdoba, hablé con Alberto Fernández, Juan Manzur y Gabriela Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del Presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”, se despegó Domínguez en Twitter.

Antes de presentar el Plan GanAr en Córdoba, hablé con @alferdez, @JuanManzurOK y @gabicerru. Desde que asumí, la preocupación del Presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. — Julián Domínguez (@DominguezJul) May 20, 2022

Días antes, el presidente de Coninagro había lanzado una serie de tuits en los que apuntó directamente al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti: “Que Feletti insista con el despropósito que sugiere su idea de aumentar retenciones no hace más que confirmar que no entiende cómo funciona la economía. Los productores ya no toleramos ideas confiscatorias y medidas fiscalistas. ¿Hasta cuándo tanta impericia y necedad?”, escribió Carlos Iannizzotto.

En ese momento, ante la consulta de ANSOL, desde Comercio Interior se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Iannizzotto, ya que “el Secretario hace semanas que no habla de retenciones”.