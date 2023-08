Coninagro aguarda la implementación de las medidas de Massa para elaborar un panorama más certero

«Tenemos que estudiar si cuando las medidas se instrumenten, los beneficios planteados por el Gobierno van a llegar o no a los productores», dijo el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica.

30 de agosto de 2023, CABA (Ansol). –Tras el anuncio de «retención 0% para economías regionales» por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) salieron ha hacer un relevamiento diverso y territorial, consultando a productores referentes de cada actividad sobre su situación.

Según adelantó el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, “la incidencia de eliminar los derechos de exportación en las Economías Regionales afecta de manera diferente si esa economía vende en mercado interno o lo exporta. Por eso es difícil dar una opinión generalizada y hay que evaluar el impacto teniendo en cuenta la especificidad de cada producción”.

“Entiendo que quieran apalancar la agroindustria pero cuando hay falta de previsibilidad, suceden estas cosas. Los costos fijos que deben afrontar nuestras cooperativas se fueron por las nubes. Tenemos que estudiar si cuando las medidas se instrumenten, los beneficios planteados por el Gobierno van a llegar o no a los productores», dijo el presidente de Coninagro en declaraciones radiales.

Sobre las medidas de Massa, el titular de la entidad cooperativa señaló que: “para productores de soja, es necesario remarcar que muchos ya vendieron lo poco que cosecharon, por lo que, ellos no van a alcanzar este beneficio. Ahora bien, con respecto a fertilizantes, los beneficios dependerán de cómo se implemente la medida y la agilidad para acceder a los mismos. En éste tema, queda la duda como juega el Impuesto País para la adquisición de los fertilizantes, ya que por esta medida se encareció éste insumo».

Para el caso de Derechos de Exportación (DEX) en las Economías Regionales (EERR), como la entidad viene advirtiendo, impacta de manera diferente según particularidades de la EERR que se trate. Por ejemplo, el vicepresidente de Coninagro, Marcelo Federici, argumentó: “en caso del vino que los DEX en EERR queden en cero es una buena decisión, en especial para los productos más elaborados de cada economía regional porque cuanto más valor agregado hay en bien de exportación, más termina repercutiendo la alícuota sobre el precio para el producto primario».

En otro caso, desde Primera Cooperativa Frutícola de General Roca, en Río Negro, Sergio Riskin comentó que: “en peras y manzanas la medida no tiene incidencia, por que no tienen retenciones a las exportaciones”.

Uno de los casos inquietantes de los productores cooperativos es el de la lechería. Al respecto según consignó Coninagro, “hoy por hoy estas medidas no alcanzan a la lechería, es para las economías regionales y por lo visto, no a todas”, expuso Javier de La Peña, productor lechero referente de la entidad, que agregó: “Si esto abarcara a la lechería la implicancia de una medida de este tipo nos ayudaría con la exportación de productos, fundamentalmente la leche en polvo que sale del país como grueso del sobrante que tendremos de aquí en adelante. Por este cuadro de situación en el caso de la lechería seria ideal que estuviera exenta de retenciones y que se pueda competir con un dólar razonable».

Finalmente, el consejero Manfredo Seifert desde Misiones subrayó: “en cuanto a los productores de mandioca esto no tiene incidencia porque no se exporta, toda la producción va a mercado interno, no hay saldos de fécula de mandioca para comercio exterior. En lo referido a la producción de yerba mate, como productores hemos perdido competitividad por determinados factores, inclusive teniendo hoy un esquema de retenciones 0 en la yerba, el problema que enfrentamos es el tipo de cambio, desdoblamiento cambiario, y a causa de ello perdemos mercados externos que están conquistando y capitalizando Brasil y Paraguay».