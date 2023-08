Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo: cómo inscribirse

7 de agosto de 2023, CABA (Ansol) – Se viene el V Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo, en el que habrá charlas y ponencias en materia legal de la Economía Social y Solidaria. La cita será el 5 y 6 de octubre de 9 a 20 horas en la Ciudad de Buenos Aires y está impulsada por la la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.

En ese marco, el comité organizador convoca hasta el 4 de septiembre a profesionales, abogados, profesores, estudiantes e investigadores a postular sus ponencias sobre los siguientes ejes temáticos relacionados con el derecho cooperativo:

I- Acto Cooperativo.

II- Tributación y las cooperativas.

III- Trabajo asociado y la autogestión en las cooperativas.

IV- Derecho comparado del derecho cooperativo.

V- Nuevas tecnologías y cooperativismo.

VI- Políticas públicas, ODS y el cooperativismo.

VII- Género, diversidades y minorías en el cooperativismo.

Las propuestas resumen deberán ser enviadas en formato .doc (o similares) al correo electrónico vcongresolatinoderechocooperativo@gmail.com. Los datos importantes al momento de la presentación son los siguientes:

• Mesa temática.

• Autor(a) o coautores (máximo 3).

• Universidad o institución a la que pertenecen.

• Título de la ponencia.

• Resumen: máximo 400 palabras en el que se exponga la problemática a desarrollar, contexto, límites de la investigación, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.

• Referencias bibliográficas.

• Síntesis curricular del o los/as autores (máximo 5 líneas).

• Correo electrónico de contacto (uno por ponencia) .

• Número telefónico de contacto • Times New Roman 12, interlineado sencillo, alineación justificada.

• Se aceptarán trabajos en español y portugués.

Deberá ponerse en el asunto: “Propuesta de ponencia V Congreso Latinoamericano en Derecho Cooperativo”, y el archivo adjunto deberá contener el trabajo, los nombres de los autores, los correos electrónicos y sus afiliaciones institucionales.

Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo

Luego, para aquellas ponencias que quieran publicarse, se recibirá hasta el 30 de noviembre de 2023 el artículo completo, siempre que haya sido expuesto durante el evento. La elaboración del artículo atenderá a los siguientes criterios:

• Extensión: entre 6000 y 8000 palabras.

• Formato del texto: interlineado 1,5. Times New Roman, 12.

• Estilo de citación: apa 7ª ed.

• Título (y posible subtítulo) del ensayo (en negrita, evitando distintos tamaños y formatos de letra). Resumen del artículo y palabras clave.

Los artículos completos deberán enviarse en formato .doc (o similares) al correo electrónico vcongresolatinoderechocooperativo@gmail.com. El asunto deberá decir: “Artículo completo ponencia V Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo” y el archivo adjunto deberá contener el trabajo, los nombres de los autores, los correos electrónicos y sus afiliaciones institucionales.

Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo – Inscripción

Participante a distancia sin certificado: Asociado AABA: $ 2.500 | No asociado: $ 5.000 | Extranjeros no residentes: u$s 10.

Participante a distancia con certificado: Asociado AABA: $ 3.500 | No asociado: $ 7.000 | Extranjeros no residentes: u$s 15.

Participante presencial con certificado: Asociado AABA: $ 5.000 | No asociado: $ 8.500 | Extranjeros no residentes: u$s 20.

Participante presencial expositor con certificado: Asociado AABA: $ 6.000 | No asociado: $ 10.000 | Extranjeros no residentes: u$s 30.