Lo que nos dejó el CONESS 2023

Por Marcos Pearson Coordinador del Programa de la Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión de la Unicén.

Desde toda la Argentina

y los países vecinos

para cruzar los caminos

de construcción peregrina

nos convocamos ansina,

y de forma extraordinaria,

pa’ que la esperanza diaria

siga firme y con valía,

¡y que nuestra economía

sea toda solidaria!

(Fragmento de la Milonga del CONESS 2023)

«Construir otra economía para ampliar derechos y fortalecer la democracia». Con este lema, bajo esta máxima, nos encontramos en Tandil el pasado 8 y 9 de junio en el marco del III Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria organizado por la RUESS. Más de 400 personas de todo el país y de países vecinos que nos juntamos en un mismo lugar físico para compartir experiencias, reflexionar y continuar consolidando vínculos, proyectos y estrategias comunes para intentar avanzar en la dirección que nos planteamos como imperativo en ese lema: ampliar derechos y fortalecer la democracia, con la economía social, solidaria y popular y la organización cooperativa, como herramienta.

En eso andamos en la RUESS, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria de nuestro país. Una red que nació en 2014, casualmente a partir de una reunión en Tandil, como propuesta de articulación, convergencia, visibilización y escala de las prácticas de intervención, investigación, docencia, acciones con la comunidad y vinculación territorial de las universidades relacionadas con la Economía Social y Solidaria. Desde entonces vamos caminando como colectivo, madurando como organización y fortaleciendo nuestras prácticas. Entre otras muchas acciones, en 2016 lanzamos nuestra campaña nacional «Ponele un 10 a la economía social» (https://poneleun10.com.ar), en 2017 tuvimos nuestro primer congreso nacional con la Universidad Nacional de San Juan como sede anfitriona y en 2019, el segundo, en la Universidad Nacional de Quilmes.

Finalmente, luego de un tiempo, con mucho trabajo y proyectos en el medio como Red, con el paréntesis de la pandemia para los encuentros presenciales, pudimos realizar nuestro tercer gran encuentro en este 2023 en un contexto a todas luces complejo.

Fue un Congreso particular con la impronta que los equipos universitarios vinculados al campo de la economía social, solidaria y popular buscamos construir dentro de las casas de educación superior: el diálogo y la construcción colectiva (de trabajo y de elaboración de conocimiento) junto a las organizaciones de cada comunidad. Un Congreso que buscó ser construido, desde cero, como Red, junto a los sectores organizados del campo de la economía social, solidaria y popular. Un reflejo de esto fue que de los más de 200 trabajos presentados (entre resúmenes y posters), la mitad fueron aportados por integrantes de equipos universitarios y la otra mitad llegaron de la mano de cooperativas, mutuales y organizaciones de distintos lugares del país.

Otro dato es que tuvimos doce ejes temáticos de trabajo que ordenaron la reflexión y el intercambio (se pueden ver en https://web.extension.unicen.edu.ar/coness/) en los llamados conversatorios. Todos y todas los/as que quisieran podían presentar experiencias e iniciativas para compartir dentro de ellos bajo dos modalidades: resumen (de hasta 500 palabras) o poster. Con este formato de trabajos breves buscamos que sean de fácil lectura y abordaje para que luego el intercambio presencial no sea desde los casos en particular sino a partir de ejes transversales. Nos propusimos, de este modo, que los conversatorios sean verdaderos espacios de diálogo y que no se conviertan en meros espacios expositivos en los que los/as participantes describen sus proyectos o ponencias en tono singular. Para lograr esta dinámica, cada conversatorio contó con equipos de moderación que estuvieron integrados por personas pertenecientes a equipos universitarios y de organizaciones del sector de la economía social, solidaria y popular. Todo lo trabajado en los conversatorios, junto con los trabajos presentados, serán parte de una sistematización general del Congreso que será publicada próximamente.

Junto a esto, se realizaron en simultáneo 16 «Actividades Especiales Autogestionadas» – también están detalladas en la web del Congreso – como parte de un proceso de organización participativa que involucró propuestas provenientes de todo el país en las más diversas temáticas.

Hubo paneles con la participación de referentes y referentas de distintos países de América Latina; nos acompañaron funcionarios y funcionarias vinculados/as al sector en los distintos niveles del Estado; estuvieron presentes compartiendo sus miradas las principales organizaciones nacionales del campo de la economía social, solidaria y popular, como lo son Cooperar, Conarcoop, CNCT y UTEP, entre otras; y hubo espacios donde se pusieron de manifiesto problemas y necesidades puntuales, como el caso particular de la Cooperativa La Litoraleña, o – a nivel nacional – las dificultades que acarrea dentro del sector cooperativo la disposición 88/23 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Con este mismo espíritu y horizonte, durante el encuentro, fue firmado un Convenio de cooperación entre la Red de Municipios Cooperativos de la Confederación de Cooperativas de Argentina (Cooperar) y la RUESS y se anunció la realización del 4to. Congreso de ESS en 2025.

Finalmente, tuvimos el orgullo de contar con la participación del Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa, en la apertura del Congreso. Un dato no menor que pone de relieve cómo ha ido creciendo el reconocimiento y la jerarquización de esta temática dentro de las universidades públicas. En igual sentido, para el momento de cierre, tuvimos la alegría de contar con las reflexiones de Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestra máxima referencia del sector a nivel mundial, que nos compartió toda su experiencia, sus esperanzas y preocupaciones, con la calidez y sencillez que lo caracteriza.

No hay mucho espacio para seguir agregando cosas. Como cierre solo quisiera recordar lo siguiente a modo de brújula colectiva: la relación entre las universidades públicas y la economía social, solidaria y popular es clara y elocuente. Poseen una orientación y un destino común: servir a las personas para mejorar su calidad de vida y la de su comunidad. Sigamos andando en esa huella.