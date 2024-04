Concluyó con éxito el evento zonal de CLERTIC en Río Tercero

(ANSOL).- La Confederación Latinoamericana y Caribeña de Energía, Telecomunicaciones Rurales y Tecnologías de la Información y la Comunicación (CLERTIC) concluyó con éxito su Evento Zonal 2024 en Río Tercero, Córdoba. Entre jueves y viernes, unas 800 personas participaron de los paneles, exposiciones y stands.

Según informaron desde CLERTIC a este medio, hubo 380 cooperativistas de forma presencial en la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero (RíoTel), mientras que unos 420 se siguieron de forma virtual las charlas y conferencias durante este jueves y viernes.

Vale recordar que la CLERTIC se conformó hace ya dos años y cuenta con participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba; Ecuador, Estados Unidos, Méjico, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Muchos de ellos pudieron ser parte en Córdoba, junto con otros referentes gubernamentales, como Martín Gill, ministro de Cooperativas de esa provincia, y por supuesto, Antonio Roncoroni, presidente de la CLERTIC.

Uno de los platos fuertes del Evento estuvo marcado por la exposición de José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE), que habló de la realidad del sector en medio ante el contexto de crisis que atraviesa el país.

«Los tiempos que llevamos desde diciembre son muy duros para los sectores productivos y pegan directamente en el sector cooperativo eléctrico», expresó Álvarez, que describió la situación de la siguiente manera: «las realidades de las regiones donde brindamos servicios tienen sus particularidades. Y en la generalidad sentimos negativamente las medidas de ajuste del gobierno nacional«.

Álvarez dijo comprender y aceptar «en primer lugar, la voluntad popular como resultado de la elección que ubicó a las actuales autoridades en todos los estamentos del Estado», y aseguró que «muchos de nuestros usuarios y socios votaron para conformar el gobierno nacional y en las provincias donde nuestras cooperativas actúan«.

Pero en segundo lugar, advirtió «que estamos en situación crítica como la mayoría de los sectores productivos y energéticos a raíz del freno de la economía que a la vez es producto de las medidas de recorte fiscal para desacelerar la inflación y llegar al déficit cero«.

Según el presidente de FACE, «la situación actual es que el gobierno nacional está logrando su objetivo macroeconómico que es un reclamo social traducido en bajar la inflación que aún sigue ahogándonos». Pero «también se nota ahora la necesidad cada vez más urgente de medidas para reactivar la economía del país y de las regiones para superar la recesión generada«.

Si bien evitó dar cifras de cómo impactarán los aumentos en mayo y junio, Álvarez expresó que «por esta realidad ‘partida entre el buen rumbo marcado por el freno a la inflación, y el reclamo por la reactivación económica, entendemos que nuestros usuarios deben tener un periodo próximo de productividad para afrontar los niveles de las tarifas de los servicios públicos«.

Otro plato fuerte del evento fue cuando se transmitió el mensaje de Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES): «lamento profundamente no poder acompañar de manera presencial, pero no va a faltar oportunidad de participar de eventos de esta naturaleza, que cuando supe de la magnitud me satisfizo, porque este es el modelo para trabajar de manera conjunta».

Collomb celebró que las cooperativas «estén pensando en proyectos de desarrollo y en la participación de los asociados, algo escencial para que sus proyectos puedan tener éxito», y dijo que «las cooperativas y mutuales deben aceptar y adaptarse a estas nuevas tecnologías, para que sean utilizadas en las mejoras y democratizar las tomas de decisiones, y promuevan la participación de todos los ciudadanos». Por último, dejó un mensaje esperanzador: «las coportunidades que tienen por delante son formidables y este evento zonal es un paso decisivo para ello».

El evento zonal de Río Tercero tuvo los paneles sobre “Energía verde, renovable, eólica, solar, residuos, gas”, “El papel de los jóvenes y la política de género en los Consejos de Administración solidarios”, “La perspectiva 360 para producir el Desarrollo local”, “La energía que se viene”, “Las Políticas de Estado en Conectividad y del Sector Solidario necesarias”, “Economía solidaria en Córdoba, la Argentina y América Latina”, “Las vinculaciones de la conectividad con la energía”, “Los socios tecnológicos” (para mejorar el servicio de las cooperativas) y “Acciones futuras de la CLERTIC”.

Según pudo saber ANSOL, no se descarta que la CLERTIC vuelva a reunirse este año en la Ciudad de Buenos Aires, y todo apunta que en 2025 Panamá será la sede de un nuevo encuentro zonal.