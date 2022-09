Cómo impacta el tarifazo energético en las economías regionales

16 de Septiembre de 2022, CABA (Ansol). –Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), alertaron sobre el impacto del tarifazo energético en la producción agropecuaria. Destacaron que “gran parte de las economías regionales son dependientes del riego” y que la suba de tarifas hace que se “genere un impacto significativo en la estructura de costos del productor primario”.

Siempre según CONINAGRO, en el caso de la producción de vid, donde la factura de un productor regante se incrementará al menos 118% respecto a la temporada anterior, y se multiplica por 3, si se lo compara con la temporada 2020/21, de acuerdo a datos del Observatorio de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (ACOVI). En el caso de un pequeño productor de 10 hectáreas, el costo de le energía eléctrica para la temporada de riego, que va de agosto a marzo, la factura sería de al menos $195.797, contra $89.825 en la temporada pasada y $62.023 en la temporada anterior.

Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, se pronunció al respecto Nicolás Vicchi, subgerente de esa entidad que nuclea a cooperativas vitivinícolas de Mendoza: “Estamos muy preocupados por la quita de subsidios instrumentada de manera intempestiva sin ningún tipo de criterio, hemos comenzando la temporada de riego y frente a la mega sequía que venimos atravesando, la disponibilidad de agua cada vez es menor haciendo más necesario el uso de agua subterránea mediante la extracción por pozos. Hay zonas en Mendoza donde la única forma de riego es a través del sistema de bombeo con pozos. El aumento de los costos de producción ha sido muy fuerte este año y se corre riesgos de que los productores no puedan encender los pozos debido al aumento de la energía por la quita del subsidio. De ser así, muchos pequeños productores podrán perder quintales con vistas a la próxima cosecha”.

Además de la suba del precio mayorista de la energía eléctrica, su sumarán los incrementos que sufrirá el costo de distribución en las diferentes provincias. Este costo de distribución es la principal variable que explica que en muchas de las provincias donde están asentadas las economías regionales, la energía termina siendo más cara que en lugares como Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. Esto se ve reflejado en un informe de los consultores Luciano Caratori y Mauricio Roitman al que accedió Coninagro, donde se evidenciaba que en el caso de un usuario residencial con un consumo de 300 kWh/mes, el costo de la electricidad en Mendoza es más del doble que el de Ciudad de Buenos Aires, o en Entre Ríos es equivalente a 2,7 veces el de Ciudad de Buenos Aires. Pero el sobrecosto no es exclusivo de estas dos provincias, es algo que sucede en casi la totalidad del interior del país. Una realidad que, sin dudas, atenta contra las economías regionales y el desarrollo federal del país.

Otro ejemplo es el arroz, que parte de la producción utiliza agua de pozo alimentado con energía eléctrica. Según datos de Proarroz, el costo de la energía eléctrica incide en un 9% de los costos de producción primaria de arroz. Al respecto y desde Entre Ríos, el presidente de FEDECOP, Edgardo Schneider, productor de nuez pecán, explicó que el efecto depende de la particularidad de cada actividad productiva: “Impacta pero no por ahora de manera significativa. Hay productores avícolas, de huevos, que acusan el aumento aunque reconocen que aún no impacta negativamente en ese sector ya que están en un momento de buen posicionamiento. Sí lo padecen quienes producen integrados de pollo, puesto que tienen un alto consumo de energía y su rentabilidad es muy baja. Lo mismo pasa en el tambo y la producción de arroz, por alto consumo a través del bombeo de agua. En lo que es producción agrícola no hay alta participación de consumo de energía. Al sector productivo ese es el escenario particular de cada uno, de acuerdo a lo que perciben en tambos, integrados de pollo y producción de arroz.”

Por su parte, Claudio Francou, Secretario de Coninagro y presidente de la Federación de cooperativas Arroceras, comentó que la situación en Entre Ríos es dispar: “en la zona de pozos e industrias como San Salvador hay motores de riego de arroceras e industrias en los que hasta ahora no habría impacto sustancial a pesar de los aumentos trimestrales. Sí se prevé que esta medida sacuda fuerte en la ciudad y pueblos, en lo comercial y domicilios que superen los 400 kilobytes, en un aumento progresivo de hasta del 100%. Por ahora en nuestra zona el mapa seguiría como estamos. Entre Ríos ya tenía la tarifa alta diferenciada, en este caso el sector que está más preocupado es el de comerciantes”.

La problemática refiere a que la suba de costo de la energía se suma a un incremento generalizado de costos en la producción primaria, en un contexto inflacionario donde los consumidores ven reducido su poder de compra de manera creciente. El daño que están sufriendo los bolsillos de los consumidores también recorta las posibilidades de las economías regionales de trasladar los aumentos de costos a los precios, especialmente en producciones muy dependientes del mercado interno.