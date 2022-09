Cierre del Bachillerato Popular Violeta Parra: «Se está vulnerando el derecho a la educación»

09 de Septiembre de 2022, CABA (Ansol). –El Bachillerato Popular Violeta Parra, ubicado en el Barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza, recibió la resolución por parte de la Dirección de Gestión Social, a cargo de Beatriz Della Savia, de la baja del convenio en un plazo de 50 días, lo cual significa el cierre definitivo del establecimiento. Desde el bachillerato, aseguran que, la Dirección presentó como argumento «situaciones pasadas de años anteriores que hoy se encuentran resueltas».

En diálogo con ANSOL, María Vergara, integrante y representante legal del Bachillerato, explicó: «El motivo de la baja del convenio es más que nada una cuestión administrativa. En la que sabíamos que iba a llegar en algún momento porque necesitamos un encuadre legal en gestión social, porque los CENS (Centros Educativos Nivel Secundario) en sí están dentro de gestión social porque se construye con la comunidad. Entonces, normativamente no existen leyes o regulaciones que nos avalen, sino que eso termina quedando en la decisión o la voluntad política de quien ejecute los cargos de poder dentro de Gestión Social».

«Hace dos meses tres meses que no tenemos directivo, porque la señora Beatriz Della Savia nos dio de baja el cargo directivo o a través de una resolución que sacó en el 2021 donde ponía las características de los directivos de gestión social», detalló la representante legal, a lo que agregó: «Administrativamente, tenemos muchas notas a través de las cuales hemos contestado cada punto que nos plantean y parece que no las leyeron, pero lo más grave es que no hicieron una evaluación de la parte del impacto social del bachillerato porque tenemos nueve estudiantes que van todos los días y tenemos 15 que están anotadas».

Ante este posible cierre, Vergara argumentó que «no se puede justificar porque se está vulnerando el derecho a la educación. Creemos en la educación que vamos construyendo, que tiene que ver con los feminismos también; nos organizamos y logramos tener una escuela en el barrio y eso es lo que queremos sostener. Queremos que vengan a charlar con nosotros acá. Que realmente pueda desarrollarse lo que plantea Gestión Social, esta colaboración entre la comunidad y el Estado, que es lo que estamos haciendo y parece que por estar haciéndolo nos terminan condenando».

Frente a esta situación, están realizando una colecta de firmas virtuales para evitar el cierre del Bachillerato, y podés adherir haciendo clic acá.

Consecuencias del cierre bachillerato popular Violeta Parra

El Bachillerato Popular Violeta Parra, además de ser un espacio en el que se puede terminar el secundario, como contó María Vergara, tiene «un espacio del cuidado de niñeces a través del merendero de la organización, que garantiza un lugar donde se puedan quedar mientras sus mamás están estudiando. Es el momento donde cada mujer se da su momento de estudio, porque después la casa no lo podes hacer porque tenés hijos, o tenés otras actividades o tenés tu casa para seguir trabajando».

«La nota que nos llegó desde Gestión Social decía que la iban a reubicar en otros CENS. Volvemos a lo mismo, ellos deciden dónde tenemos que estudiar. Entonces, le están privando terminar sus estudios, ellas no pueden asistir de noche porque ya es un horario en el cual tienen a todos sus hijos en la casa, situaciones íntimas», aclaró Vergara.

Además de esto, aseguró que «a otras mujeres también afectaría el cierre del bachillerato porque ya han pasado más de 40 o 50 mujeres por el bachillerato en que han terminado sus estudios. Entonces, no solamente afectaría a las estudiantas actuales, sino a las futuras; o sea, no solamente es pensando en el presente, sino también en el futuro de quienes vienen».