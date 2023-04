«Cerca de tu casa», una cooperativa agroecológica con precios populares en La Pampa

12 de abril de 2023, CABA (Ansol). – La cooperativa “Cerca de tu casa” funciona en una chacra en la zona del barrio Santa María de Las Pampas en la provincia del mismo nombre. Sus trabajadores se dedican a la producción agroecológica ofreciendo alimentos a precios razonables y diferenciados a los del mercado.

Está conformada por un grupo de amigos, como explicó a ANSOL Luciano Barbera, síndico y asesor técnico de la cooperativa: “se conformó oficialmente en octubre donde se obtuvo la matrícula del INAES a nivel nacional y en noviembre se obtuvo la matrícula a nivel provincial, pero previamente a eso en el 2012 ya con José y Estela se había arrancado un intento de armar algo y se había empezado con la producción, luego se tuvo un tiempo de siete años ocho años de impás y este año nos volvimos a juntar”.

“La cooperativa la conformamos inicialmente de tres personas, una cooperativa de trabajo porque era lo más sencillo y lo más rápido para conformarla, y la idea es ir incorporando socios donde julio Fabiana y Paola van a ser los próximos”, agregó.

Actualmente, se centran en el cultivo: “Se conformó con la mirada desde la desde la punta de vista granja agroecológica donde se inició principalmente con los cultivos de hortícolas y también es fundamental tener la presencia de cultivos de aromáticas. Por tal razón, toda la materia prima que se obtenga de las aromáticas está en conversación con otra cooperativa, para que esa cooperativa se dedique a su industrialización”, explicó Luciano

Así. pregonan los principios de la agroecología y la economía circular. En ese sentido, el asesor técnico de la cooperativa expresó: “La aplicamos principalmente en la horticultura con la reutilización de las silobolsas, que es un desecho en la actividad agrícola de a gran escala. Los productores agrícolas que embolsan trigo, maíz, girasol o soja, una vez que se vacía el silobolsa, nosotros lo tomamos y lo reutilizamos, por lo tanto lo que es el desecho de la actividad agrícola, lo utilizamos como un recurso”.

Consultado por los principales canales de compra, Luciano explicó que “la cooperativa principalmente va a vender en el mercado interno en la Municipalidad de Santa Rosa, donde la idea es ser proveedor de productos de calidad en cantidad. Hoy por hoy no lo estamos haciendo por una simple razón de no tener suficiente mercadería para abastecer tal mercado, siempre teniendo en cuenta que los precios van a ser precios razonables y acorde a los costos de producción y no tanto a los precios de mercado”.

Agroecología proyectada a futuro

En cuanto a los objetivos de la cooperativa, el síndico señaló varios: “la idea más adelante es usar todos los desechos, y que sean recursos de otra actividad. Por ejemplo, los desechos de la horticultura que sea un recurso en la alimentación tanto de pollo, ponedora u ovino, y los desechos de las actividades de animales, principalmente el estiércol, se va a hacer todo un compost y un lombriz compuesto donde eso se va a generar una un aporte al suelo para mejorar la calidad del suelo y esta manera no utilizamos ningún tipo de agroquímicos”.

En este sentido, Luciano destaco que también proyectan “crecer en distintas actividades, no solo hortícola, sino se está pensando en pollo, producción de carne aviar, de huevos, de ponedoras, leche, harina de trigo, frutales, olivos para aceite principalmente. Todo eso está planificado a corto mediano y largo plazo”.

Desde el comienzo de la cooperativa hasta hoy, recibieron apoyo Nacional y del gobierno Provincial: “Desde el INAES con María Elena González, conocida como La Vasca acá en La Pampa, que es la Coordinadora Provincial a nivel nacional ,tuvimos el apoyo y el acompañamiento desde el inicio hasta el día de hoy y va a seguir así. Es una gran ayuda porque nos brindan distintas capacitaciones y herramientas, hicimos un viaje hacia Río Negro a visitar otras cooperativas donde trajimos un montón de información y un montón de cosas a mejorar”.

“Desde el gobierno provincial el aporte que tuvimos fue de la Subsecretaría de cooperativa a través de Fabián Bruna, nos otorgaron un subsidio de 500 mil pesos a través de un programa que tiene la provincia que se llama Primeros Pasos. Cuando las cooperativas recién se conforman siempre necesitan una ayuda para comprar insumos y herramientas para dar el empujoncito inicial, se compró principalmente lo que es el sistema de riego por goteo y herramientas para el uso en la actividad”, concluyó.