En CAM y con la presencia del INAES y FAMSA, se presentó el libro «Aspectos jurídicos de las mutuales»

Se trata de una publicación que no solo hace un repaso histórico sino también normativo, abarcando las distintas leyes que son claves en el sector.

(ANSOL).- El jueves pasado se realizó la presentación del libro «Aspectos Jurídicos de las

Mutuales«, escrito por el doctor Dante Cracogna, en la sede de la Confederación Argentina de Mutuales (CAM). Se trata de un texto editado por Intercoop que reúne una serie de trabajos sobre el régimen legal de las mutuales que el autor escribió a lo largo de varias décadas.

Este evento, de gran relevancia para el sector de la economía social, fue encabezado por Mirta Voutto, presidenta de Intercoop; Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), Alejandro Russo, presidente de la CAM y Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La apertura estuvo a cargo de Piveta, quien manifestó el orgullo de poder participar en la presentación de un libro de una personalidad tan importante para el cooperativismo y mutualismo de Argentina, reseñó sobre la trayectoria del autor, desde el nacimiento en un pueblo de Santa Fe, luego sus estudios en la Universidad en la Plata para recibirse de abogado por los años 60 y sus inicios participando en congresos y exponiendo sobre derecho cooperativo, lo fueron llevando hasta formar parte de la comisión redactora de la ley de cooperativas 20.337.

El libro incluye un prólogo escrito por Collomb, quien subrayó que «las mutuales han sido y son un importante actor en el crecimiento del capital humano y del capital económico del país, su historia lo demuestra. Y la valoración de esta forma jurídica asociativa que fluye en toda la obra del doctor, creo que contribuye a fortalecerlas en una clara expresión de la libertad de asociación reconocida en nuestra Constitución Nacional«.

Russo, por su parte, dijo que «como un dirigente más del sector mutual, siempre me preguntaba a lo largo de más de 3 décadas y medias, porque no había del mutualismo más material bibliográfico técnico en el ámbito del derecho y de las ciencias económicas, que eso hace también la visibilidad del sector, y estamos hablando de un sector muy fuerte en lo económico y social, que contribuye al desarrollo local a las economías regionales, pero fundamentalmente a un sector que crea comunidades, pero no contábamos con libros tanto en el campo del derecho como en las ciencias económica, por eso yo celebro esta iniciativa del Dr. Cracogna de escribir este libro sobre aspectos jurídicos de las mutuales«.

Durante la presentación, Mirta Voutto destacó la importancia de este libro en el campo del derecho mutual. En sus palabras, «la obra está alineada con nuestra misión de publicar y poner a disposición de los especialistas y del público interesado textos actualizados en el campo del derecho, que reflejan la diversidad de problemáticas tanto del mutualismo como de las entidades de la economía social en general». Además, dijo que «refleja una visión integral de la mutualidad: por un lado, proporciona herramientas conceptuales para analizar y comprender los desafíos que enfrenta el sector en la actualidad, y por otro, llena un vacío en la bibliografía especializada que se dedica a los profesionales y estudiantes del mutualismo«.

Carcogna, por su parte, agradeció “la presencia de todos, que tuvieron la buena voluntad de brindar su tiempo y la bondad de acompañar esta actividad que ustedes conocen, que son las mutuales a través de su enfoque jurídico y un libro que ahora estamos presentando no es el producto enteramente individual, ni el producto de mí creación personal, el libro como todos nosotros, somos producto colectivos de lo social, cultural, todos somos deudores de quienes nos han dado la vida, nos han enseñado, de quienes nos han guido incluso de aquellos que nos han atacado, nos han ofendido y nos han ayudado a crecer y un libro expresa todo eso de alguna manera esta puesto allí lo que uno ha vivido».

El libro cuesta $13.500 y puede conseguirse en la web de Intercoop. El contenido abarca artículos, comentarios de fallos judiciales o leyes, organizados temáticamente. En el texto se han mantenido las versiones originales con revisiones menores, puesto que conservan su actualidad a pesar del tiempo transcurrido.