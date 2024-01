Burbuja Latina: la cooperativa de productos de limpieza resiste las crisis hace 20 años

23 de enero de 2024, CABA (Ansol). -Burbuja Latina nació en 2002, cuando el contexto de crisis llevó a un grupo de vecinos en asamblea a buscar su forma de sustentarse económicamente. Hoy, más de 20 años más tarde y organizados como cooperativa, siguen comercializando y ampliando su línea de productos de limpieza.

Pablo Cossio, asociado de Burbuja Latina, recordó en diálogo con ANSOL: «Surgió en el barrio de Caballito en pleno contexto de crisis. En asambleas barriales, se decide armar alguna salida laboral para muchas personas que en ese momento estaban en una situación de desocupación o de desempleo. Ahí, surge la idea a través de una química de profesión, que propone lanzar una línea de productos de limpieza».

«Se consiguen recursos, unos subsidios del Gobierno de la Ciudad, también algunos recursos personales de los integrantes de la asamblea y, con un capital mínimo, se empiezan a producir de manera muy artesanal los productos de limpieza. En ese contexto surge Burbuja, que más tarde, en el 2010, se institucionaliza», agregó Cossio.

El proceso de producción de las distintas líneas de productos de Burbuja Latina comienza con la compra de la materia prima, que son químicos de baja toxicidad; luego se envasan, se etiquetan y se comercializan a través de varios canales: venta al público, dentro de entidades de la economía social y también a empresas como parrillas, centros culturales o empresas.

«Las comercializadoras de la economía popular para nosotros son sumamente importantes, son compañeros y compañeras que venden nuestros productos; por ejemplo, pueden encontrar nuestros productos en Consol, Puente del Sur, Caracoles y hormigas, también movimientos sociales que compran como el FOL, La Poderosa, recientemente estamos trabajando con la UTT y con ECAS», expresó.

Burbuja Latina, nacer y renacer en contextos de crisis

Burbuja Latina nació en plena crisis económica y sobrevivió a varias más. A pesar de las adversidades, los 11 asociados redoblan los esfuerzos y cuentan con años de experiencia resistiendo y organizándose frente a las dificultades.

En este sentido, Pablo Cossio detalló: «Ya nos está afectando lo que hace este Gobierno. Todas las materias primas que utiliza la cooperativa son importadas, esto significa que, por ejemplo, la última devaluación que hizo el gobierno nuevo nos significó aumentos en las materias primas del 120/130%, inclusive el 200%, que nos repercuten porque nos obliga a subir los precios, eso nos disminuye las ventas, porque la gente se encuentra en un contexto de escasez económica».

«No obstante, también tratamos de no decaer, continuar organizando, tejiendo redes con otras cooperativas y otras empresas recuperadas que puedan abonar a que la cooperativa y la economía social y popular en general no decaiga. Creo que todas las cooperativas también necesitan, como cualquier PYME o empresa social, del apoyo del Estado o de la financiación y en estos contextos empiezan a reducirse esas posibilidades», aseguró Cossio.

Los productos de Burbuja Latina

La cooperativa cuenta con 3 líneas de productos: la tradicional (detergente, jabón baja espuma, jabón líquido, lavandina, desodorantes para pisos, entre otros), una línea de reventa (trapos de piso, bolsas de consorcio y diversos insumos para limpieza del hogar) y la más nueva es una línea ecológica.

La recientemente lanzada línea ecológica cuenta con un limpiador multiuso en el que se usan materias primas naturales y ecológicas que no contaminan y son mucho menos tóxicos que la línea tradicional, que es producida principalmente a partir de sustancias químicas.

Uno de los principales proyectos de Burbuja Latina es potenciar esta última línea con nuevos productos, como recientemente se agregó el champú sólido y próximamente lanzarán un repelente para mosquitos. Además, sueñan con llevar la cooperativa a distintos puntos y provincias a lo largo y ancho del país. Los productos de Burbuja Latina pueden adquirirse comunicándose a través de Instagram, Facebook, al mail burbujalatinacooperativa@gmail.com o a través de Whatsapp al 11-2385-6009. También cuentan con repartos semanales en CABA, que pueden verse en detalle en sus historias destacadas de Instagram.