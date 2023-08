Aumento de luz 2023: «En los lugares donde la tarifa era baja, la boleta se incrementó de golpe»

2 de agosto de 2023, CABA (Ansol) – La semana pasada el Gobierno Nacional dispuso un nuevo aumentó de luz en Argentina. Lo hizo a través de las subas del costo de Compra Mayorista Nacional (CCM), dispuesto en la resolución 612/2023 del 25 de julio con el cual se busca reducir los subsidios a la electricidad. En ese marco, desde la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), que nuclea a 600 entidades en todo el país, salieron a dar precisiones de cómo impactó la medida en las facturas.

Vale recordar que a partir del 1 de agosto corre una suba del 17% para todos los segmentos de demandas Mayores y Menores a 300 kW, mientras que, para el segmento Residencial Nivel 1 (altos ingresos) se ajusta el precio al valor sin subsidio. En tanto, para el segmento Residencial Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios) se mantienen vigentes los valores actuales.

«Nosotros fuimos muy claros y lo dijo nuestro presidente, José Álvarez, que la segmentación tiene que ser por consumo, porque cualquier otra segmentación que se quiera hacer (por ingresos o zona) seguro que produce distorsiones y algunos problemas», comenzó aclarando Omar Zorzenón, coordinador de la Comisión de Política Energética de FACE.

José Álvarez, de FACE – Aumento de luz

«Esto de dividir en N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos), N3 (ingresos medios) en función de la capacidad de cada usuario, es bastante difícil, máximo en la Argentina donde la mitad de la economía está en negro, entonces determinar cuál es la capacidad de ingreso de cada uno es complejo. A esta altura del partido lo que estamos seguros es de que el mejor sistema es ir a donde el que pueda pagar, pague, como elemento básico y sustancial», insistió Zorzenón.

Consultado sobre cómo impactó el aumento en los usuarios de Cooperativas Eléctricas, el dirigente de FACE comentó: «Tenemos mucha relación con el socio, sabemos quién puede y quién no puede pagar en las cooperativas que no son tan grandes. De todas maneras se generan problemas de implementación y lo estamos corrigiendo, que lo debería corregir el Estado, pero evidentemente hay problemas de atraso y en los lugares donde la tarifa estaba muy baja como la Provincia de Buenos Aires, la boleta se incrementó de golpe«.

Zorzenon habló además sobre cómo prevén que va a seguir la situación en relación al aumento de luz: «el Estado se dio cuenta que se equivocó con los aumentos de golpe, entonces en el último incremento de agosto-octubre de la energía de compra (no de la factura final) el Gobierno decidió que los N2 y N3 no tengan incremento del trimestre, por lo tanto queda claro que con una inflación del 8% o 10%, significa en forma indirecta una reducción de la tarifa a partir del no incremento«.

Por último, desde FACE insistieron en que la premisa fundamental para ordenar el sistema tarifario es que «el que pueda pagar el aumento de la luz, lo pague» porque «sino no se sustenta el sistema y los más perjudicados son los que están a través de un sistema como el nuestro, que es un sistema cooperativo». Y reconocieron: «es un camino tortuoso, que es un camino complicado, pero que evidentemente tenemos que ir encontrando la posibilidad de que el buen servicio, un costo lógico y el pago del costo lógico, sea lo que tenga que funcionar».

Aumento de luz

FACE le recuerda a sus usuarios que todavía pueden inscribirse para solicitar los subsidios al gas y la luz

Desde FACE recordaron que sigue abierto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (ver acá). La prórroga anunciada a mediados de marzo pasado obedece a la identificación de potenciales beneficiarios que aún no se inscribieron.

El formulario correspondiente se encuentra activo desde el invierno de 2022. Antes de completarlo, los interesados deben tener a mano:

El último ejemplar de su DNI.

Una dirección de correo electrónico.

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que figura en la factura de los servicios de electricidad y gas.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

El número de registro en caso de que los servicios estén a nombre de un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía se actualiza a partir de otros tres formularios en línea. Uno fue diseñado para modificar o eliminar inscripciones ya presentadas; otro para reclamar una evaluación en caso de inscripción rechazada; un tercero para dar de baja un subsidio no solicitado.