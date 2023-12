Vuelve el Asadazo: ECAS ya toma reservas para costillar, vacío y matambre a precios populares

4 de diciembre de 2023, CABA (Ansol) – La Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS) anunció la realización del último asadazo del año en sus Abastos Soberanos de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y Villa Crespo, CABA. Los días jueves 7 y viernes 8 de diciembre estará disponible y la organización ya toma pedidos de reserva.

Desde ECAS precisan que la iniciativa, ya tradicional de los últimos años en AMBA, tiene el objetivo de que «todxs puedan acceder a carne de primera calidad para sus mesas de fin de año». Este tipo de acciones a precio libre de especulación sustenta el lema de esta cooperativa, que plantea que “otra economía es posible y necesaria”.

ECAS también sostiene periódicos eventos de venta de mercadería a precios populares. Al asadazo se suma el formato de verdurazo, con ferias de productos agrícolas en diferentes locaciones de la CABA y Gran Buenos Aires.

«Entendemos que la situación económica que atraviesa nuestro país es muy difícil, lo venimos planteando hace rato, pero el ajuste no debe ser al bolsillo del pueblo, la situación es crítica y merece un replanteo estructural, no recortes y estancamiento, eso ya lo vivimos y sabemos que no resultó» relató Jazmín Delmaffeo, presidenta de ECAS.

“Estas acciones buscan visibilizar y construir sentido común: no puede ser que todavía no tengamos medidas de control de precios. Y no solo en las góndolas de 3 supermercados, sino en la cadena integral de comercialización”, declaró Juan Pablo Della Villa, referente nacional de la Federación Por La Soberanía a la que se adscribe ECAS.

Della Villa agregó: “Los grandes productores de carne quieren cobrar al mismo precio que paga Europa pero producen en este suelo, con estos recursos, con estos cereales. Discutir soberanía es también discutir el acceso a nuestros alimentos, ése es el cambio que necesitamos».

Cómo reservar para el Asadazo de ECAS

Durante una semana se podrán señar cortes tipo novillo: costillar a $3900 el kilo, así como matambre y vacío a $4900 el kilo. Se trata de productos traídos directamente de las manos de criadores del interior del país para su consumo.

Durante los próximos días se tomarán reservas al +54 9 11 4051-7571 y se retirarán los días jueves 7 por Arana 293, Monte Grande y 8 por Serrano 461, Villa Crespo.