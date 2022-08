Ariel Fernández: “La alianza con Mitto pone a Imowi a la altura de las grandes empresas móviles”

El presidente de Imowi explicó los alcances del acuerdo con el gigante internacional de mensajería. “Queremos llegar a donde no hay conectividad ni servicio”.

3 de Agosto de 2022, CABA (Ansol).- Mitto, líder global en servicios de mensajería omnicanal con sede en 18 países, anunció su nueva alianza con el operador de red móvil Imowi, de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), permitiendo un alcance optimizado al 100% de los usuarios de teléfonos móviles de Argentina, a través de la conectividad directa con todos los Operadores de Redes Móviles del País (MVNO).

Este alcance planea generar una oferta que facilite tanto a cooperativas y usuarios que hoy no tienen la posibilidad de contar con redes móviles por limitaciones geográficas o de las compañías de servicios de telecomunicaciones.

En diálogo con ANSOL, el presidente de Imowi by Catel, Ariel Fernández Alvarado, comentó cual es la idea principal de este acuerdo: “La alianza con Mitto tiene que ver con una idea base que tenemos en Catel, que es dotar a las cooperativas TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) en la Argentina de todas las herramientas que estén disponibles. Y en ese sentido la unión de Catel a través de Imowi con Mitto es tratar de dar a Imowi de las mismas herramientas que hoy tienen las grandes empresas móviles en nuestro país. De esta manera, Imowi y las cooperativas que tienen este servicio como herramienta estén en igualdad de condiciones que cualquier otra oferta que exista en el país”.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 77% de las empresas Argentinas gozaron de un aumento del 20% de sus ventas online en el 2021, y aumentará para finalizar este año. El auge comercial ha demostrado que más que nunca las empresas argentinas tienen la oportunidad de reinventar sus estrategias de “experiencia del cliente”.

Ante esta situación, Fernández Alvarado explicó: “La compra/venta en el mundo TIC fue disruptiva. Lo que produjo la pandemia es una adopción de la tecnología de una manera pasiva en todos los segmentos sociales. Hoy tenemos a la internet como un servicio esencial, entre otras cosas permite que la gente trabaje desde donde vive, y no tenga que trasladarse a grandes ciudades para realizar una tarea. El servicio de internet aumenta la productividad y impulsa localidades del interior. Hoy es una herramienta estratégica del desarrollo muy importante”.

Red Imowi by Catel

La empresa de telecomunicaciones más importantes de Argentina está en constante crecimiento y esta alianza hará que el servicio llegue a lugares recónditos de la Argentina, en ese sentido, Fernández Alvarado dijo: “Catel nace con el objetivo de ayudar a las cooperativas. Nosotros estábamos convencidos que las agrupaciones deberíamos ocupar un lugar protagónico en el mundo de los TIC. Con esa premisa como base, es que nos pusimos algunos objetivos como fue en su momento ITTV. Las cooperativas argentinas fuimos los primeros en ofrecer esa tecnología de la mano de Catel y COLSECOR. Luego todo lo relacionado con la fibra óptica. Tenemos cooperativas muy importantes con despliegue de fibra, o de usuarios con fibra óptica que están muy por encima de la media del país”.

Por último, agregó: “Como principal hito queremos llevar a Imowi donde no hay conectividad ni servicio. No queremos construir una red móvil donde ya están tres actuales. Entendiendo que no hay tecnología más eficiente que tecnología móvil, que conectar localidades de baja densidad. Por eso es estratégico que tengamos movilidad, porque las cooperativas estamos acostumbradas a utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición, la tecnología para nosotros es una herramienta para conectar personas”.