Ante la suba de casos de Covid, mutuales de salud piden vacunatorios los fines de semana

Mario Glanc, médico y uno de los coordinadores de FAMSA, brindó detalles sobre la actual situación sanitaria con el Covid-19 y pidió «volver a los testeos». Sobre el posible regreso de la obligatoriedad del barbijo fue tajante: «Con el mundial podemos tener 35 millones de abrazos, por lo que no tiene sentido».

13 de Diciembre de 2022, CABA (Ansol).– Los casos de coronavirus subieron más del doble en la última semana y, ante este escenario, desde la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) expresaron la necesidad de reforzar la campaña de vacunación con una estrategia que incluya los fines de semana y no comprenda los horarios laborales, además de pedir más testeos ya que hay muchos pacientes que no tienen un diagnostico certero.

Las opiniones fueron vertidas ante la consulta de ANSOL por Mario Glanc, coordinador técnico del Centro de Estudios de FAMSA, una entidad de segundo grado con más de 20 años representando a mutuales y cooperativas dedicadas brindar servicios de salud.

«Hay dos cosas que nosotros entendemos que explican la actual situación, y que la hacen sumamente esperable. Por un lado, que se relajaron los mecanismos de prevención, no nos olvidemos que se dijo que la pandemia había terminado, algo que no es así. Y por otro lado que el virus fue mutando y las vacunas fueron pensadas para las cepas iniciales«, describió Glanc.

Además, el referente de FAMSA alertó por la situación de la vacunación en el país: «Tenemos un 50 por ciento de la población con tres dosis, y menos de un 15 por ciento con cuatro. Uno entiende que se refuerce el mensaje de darse la quinta, pero eso es para los grupos de riesgo o tercera edad».

Consultado sobre por qué la gente no se está vacunando, Glanc opinó: «En este contexto lo que hay que hacer es tener sentido común y acercar la vacunación. Hoy los centros están abiertos de 9 a 15 horas, y la gente a esa hora trabaja, no va a ir a vacunarse«. Por eso, expresó que es «absolutamente necesario» que la campaña sea en horarios no laborales e incluya a mutuales y otras organizaciones como centros para darse las dosis contra el coronavirus.

Famsa: la Federación Argentina de Mutuales de Salud alertan por la suba de casos de coronavirus

El lunes, Ministerio de Salud renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público (incluso en Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán volvió a ser obligatorio). Además de asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas.

Sobre la posible vuelta de la obligatoriedad del barbijo, Glanc opinó: «Eso es pensar medidas sin mucho sentido común. Hoy con el mundial podemos tener 35 millones de abrazos, por lo que hablar de barbijo no tiene sentido. Hay que volver a reforzar la cuestión de espacios ventilados, el lavado de manos y abrir más vacunatorios los fines de semana».

Por último, el coordinador técnico del Centro de Estudios de FAMSA concluyó en que están insistiendo «con la necesidad de volver a los testeos. Hoy se estableció que si tenes dos síntomas compatibles por las dudas te dicen que te quedes en tu casa. Pero la gente necesita trabajar. Esto tiene un doble efecto negativo, porque por un lado no hay un diagnóstico certero y por otro lado la gente ante la duda va a ir a trabajar igual porque pierde el presentismo o le descuentan el sueldo«.

Famsa – Federación Argentina de Mutuales de Salud

Famsa representa a las empresas de la economía social que brindan servicios de salud para sus asociados en forma directa o a través de la subcontratación de efectores, cumpliendo funciones de representación, gestión, promoción, estudio y capacitación, haciendo de la solidaridad, la equidad y la ayuda mutual su principal objetivo.