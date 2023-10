Ante el inminente desalojo, la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco marchará al Obelisco

25 de octubre de 2023, CABA (Ansol). – La Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, que busca darle una solución habitacional a 107 familias del barrio porteño Parque Patricios, denunció que el Poder Judicial emitió una orden de desalojo con fecha 31 de octubre para que abandonen sus casas del predio ubicado en Santa Cruz 140 de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un espacio donde funcionaba una fábrica que quebró en la década del 90 y luego fue recuperada y destinada para viviendas entre 2002 y 2004, luego de ser acondicionado por las propias familias conocidas bajo el nombre de Casa Santa Cruz. En 2010 el edificio fue rematado y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro, e inició un juicio de desalojo.

Consultada por ANSOL, Iliana Llanos, presidenta de la Cooperativa de Viviendas Papa Francisco anunció que «para mañana convocamos a una olla popular en el Obelisco, porque hace una semana nos enteramos que tenemos fecha de desalojo para el 31 de octubre, y ante el poco tiempo que tenemos estamos visibilizando la situación«.

La referenta dijo «que hace 13 años que están pidiendo soluciones y no hay respuestas, el mercado inmobiliario no tiene ofertas y somos familias con escasos recursos, no somos de clase media y nos conformamos en esta cooperativa de vivienda para acceder a le Ley de Créditos individuales N° 341, pero que hasta ahora les fue negada». Llanos dijo «el lunes 30, además, habra una jornada de lucha y vigilia» para frenar el desalojo.

Sobre el hombre que compró el edificio sabiendo que había familias viviendo allí, dijo que «es un tipo que ya tiene en su haber otros desalojos, Leonardo Ratuschny. Él nos acusa de intrusos, de ocupas y demostramos que vivimos en el edificio hace tiempo, pero es una discusión eterna. Nosotros queríamos comprarlo, teníamos la voluntad, pero no hay créditos ni políticas para comprometerse«, dijo Iliana Llanos este lunes en el programa de radio Charco de Arena. «Nos quiere sacar a la calle para venderlo o usarlo para destino de vivienda», aseguró.

Hoy la suerte de las familias depende del Juzgado Nacional Civil 60 de la Capital Federal. Vale recordar que en 2019 hubo un intento de desalojo y que tras una acción de amparo el juez prohibió que lleven a las familias a hoteles y dijo que el gobierno porteño debe garantizar una prestación económica para que las familias puedan alquilar.

«Vivimos en una ciudad que es la más rica del país y con una población sostenida a lo largo de las décadas, ¿por qué cada vez menos familias pueden sostener una vivienda digna sobre todo con tantos edificios ociosos juntando polvo ahí«, se preguntó Llanos.

Ante esta situación, los vecinos de Casa Santa Cruz 140 convocaron a una marcha para el jueves a las 10 horas hacia el Obelisco porteño.

Según publicó Canal Abierto, el inmueble en cuestión le perteneció a Selsa, una fábrica de toallas que quebró a comienzos de la década del 90. Luego, un emprendimiento inmobiliario quedó trunco y el edificio fue abandonado hasta que en 2002, vecinos sin techo fueron ocupándolo y transformándolo en un complejo de habitacional.

Tras la quiebra de la empresa textil, gran parte de las edificaciones fueron loteadas y rematadas. La ubicada en la calle Santa Cruz comenzó a ser ocupada. A pesar de esta situación, en 2010 fue rematada con todos sus habitantes dentro. Como resultado de la compulsa, el empresario Leonardo Ratuschny se quedó con la propiedad e inició el juicio por desalojo.