Álvarez: «Es difícil explicarle a la gente porqué se corta la luz»

El presidente de FACE subrayó la cadena de responsabilidades que hacen a la prestación de los servicios públicos: generación, transporte, distribución y entes reguladores. Y aseguró: «A pesar de no cumplir acuerdos con las cooperativas, vamos a cumplir los contratos de concesión».

¿Cuál es la situación energética que podemos enfrentar este verano con las olas de calor?

Nosotros las previsiones que tenemos indudablemente es lo que uno va chequeando por los informes meteorológicos, por los informes climáticos, y las primeras informaciones que estamos teniendo es que va a ser un verano intenso, con mucho calor y eso evidentemente hace que la gente tienda a utilizar los electrodomésticos, especialmente los aires acondicionados. Por supuesto que eso trae un aumento un consumo de energía eléctrica de los hogares, que redundan a la vez que en las líneas eléctricas necesiten más potencia a los hogares, y así se producen una mayores cargas en nuestra línea eléctrica y en los transformadores, y bueno, indudablemente afecta a lo que se refiere al sistema eléctrico. Esto es si hablamos exclusivamente de la distribución, es decir, lo que nos toca a nosotros que es distribuir la energía hacia los hogares.

¿Desde FACE hacen una relación entre el problema de la energía y el cambio climático?

Indudablemente el cambio climático en el mundo está afectando a las regiones. Creo que Argentina no es la excepción y lo podemos ir viendo cuando nosotros nos informamos en cada reunión del Consejo de Administración de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. En los informes que nos van brindando los representantes de las provincias, uno puede observar que si vamos hacia el oeste del país en este verano está complicado por momentos porque hay mucho calor y muchas tormentas eléctricas, y eso lleva también a que tengamos muchísimos problemas referido a líneas eléctricas que sufren inconvenientes. El cambio climático indudablemente nos tiene preocupados y nosotros tratamos de garantizar que el servicio eléctrico tenga mayor calidad y que llegue a todos los hogares de la mejor manera posible.

En este marco, uno sabe que en el AMBA hay problemas de suministro. ¿Cómo se preparan las cooperativas?

Como decía, hay inconvenientes, especialmente por el tema climático, pero las cooperativas eléctricas a pesar de que en algunas provincias no han tenido el reconocimiento del valor agregado de distribución (VAD), que es el que te permite mantener a la cooperativa y sirve para pagar los salarios, comprar el gasoil, comprar los cables, los transformadores y para mantener una buena calidad al servicio, a pesar de esto las cooperativas han hecho grandes esfuerzos e inmediatamente se han hecho las inversiones y en donde no lo han hecho, las cooperativas han tomado créditos para para cumplir con los contratos de concesión.

Este mes se esperan aumentos en los servicios, sobre todo para los que queden afuera del pedido de subsidios. ¿Esto ayuda a que haya menos consumo de energía?

Bueno, nosotros hemos visto que con este tema de la segmentación que se está poniendo recién en marcha, que lo están haciendo con todo el cuidado posible de no perjudicar a la gente con un gran aumento, y que se va a ir viendo quiénes pueden pagar el servicio eléctrico porque tienen una mejor posición económica, en todo este marco, nosotros sostenemos desde la Federación que lo mejor tendría que haber sido que lo que se consume se pague, pero bueno, se eligió el tema de la segmentación. Sería lógico que ante la suba de tarifas el usuario cuide la energía en el sentido de decir que no va a utilizar una energía si no es necesario para regular los gastos a fin de mes del bolsillo propio. Quizás la gente ya vea reflejado el aumento de Tarifa en la boleta. Quizás con eso, si la gente se autorregula, posiblemente se pueda de alguna manera cuidar la energía y quizás en los picos de consumo se puedan mitigar los cortes. De todas formas yo en ese aspecto sería muy cauto, habría que ver cómo se combinan distintos factores, especialmente el económico y por supuesto estar atento a que si hay picos de consumo, se pueda responder hasta ante esta situación.

¿Cómo se le explica al usuario quién es el responsable ante un corte de luz?

Es difícil explicarle a la gente por qué se corta la energía. La gente quiere mantener el servicio, llegar a su casa y apretar el botón para encender la luz, y si prende todo bien y si no, imagínate lo que ocurre. Pero todos somos responsables: los distribuidores tenemos que tener los transformadores en buen estado y las líneas como corresponde, con el sistema aceitado. En eso, las cooperativas estamos haciendo mucho esfuerzo. Pero esto es una cadena en donde transporte tiene que hacer un reacomodamiento o tiene que de alguna manera realizar trabajos, que se deben acondicionar para que la energía eléctrica sea transportada, y que llegue en buenas condiciones hacia los que estamos distribuyendo, y a la vez indudablemente los generadores también tienen un rol importante, y los entes reguladores cumplen un rol importante para que las distribuidoras cumplan con las inversiones que hay que realizar. Es una cadena de responsabilidades. Si uno falla, fallamos todos.