Ahogadas por los aumentos, las cooperativas preparan amparos contra los tarifazos

(Ansol).- Marzo arrancó complicado para el sector industrial del país, ya que empezaron a llegar las boletas de servicios públicos con aumentos que rondan un 200 por ciento. Así se lo dijeron a ANSOL un grupo de cooperativistas del Gran Buenos Aires, que ya están articulando acciones de amparos ante el Poder Judicial para frenar las subas.

Para colmo, la situación se agravaría aún más en mayo. Salvador Gil, funcionario de la Secretaría de Energía, lo adelantó en la última audiencia pública sobre tarifas: «El nuevo esquema no contiene ningún tipo de subsidio a las actividades productivas. No sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados«.

Por eso los cooperativistas industriales están analizando los caminos a seguir. Por ejemplo, la cooperativa Sigas, que produce garrafas y artículos de camping, tomó cartas en el asunto. “Pasamos de una factura de $133.000 a pagar $335.000, de un mes a otro, es más de un 150 por ciento de aumento, por lo que hablamos con nuestro abogado y presentó un amparo, pero de todas formas pagamos la factura para no entrar en mora”, dijo a este medio Iván Sánchez, secretario de la entidad.

“A esto se le suma que bajaron las ventas en un 45 por ciento en relación a marzo del año pasado, porque nuestros distribuidores ya no están vendiendo y eso nos afecta a nosotros”, explicó el secretario de Sigas. Situación similar ocurre con la cooperativa Tría, que fabrica y repara dispensers de agua. Carlos Cisneros, representante de la entidad, le dijo a ANSOL que en el caso de ellos pasaron de pagar en febrero $240.000 a $715.000 en marzo, es más de un 200 por ciento”.

“Todo esto en un momento donde no estamos produciendo, porque no hay movimiento de maquinarias ni de motores, y de hecho cuando están lindos los días, no usamos luz artificial con tal de no gastar”, graficó Cisneros. Como si fuera poco, desde la cooperativa Tría alertan que “están entrando dispensers del exterior y es difícil competir, y como empresa recuperada no tenemos tanta espalda económica, vivimos con lo que se produce”.

Cooperativa Tría

Las cooperativas Tría y Sigas se encuentran en La Matanza, uno de los municipios del conurbano pionero en presentar amparos contra los tarifazos en épocas de Mauricio Macri en el poder. Este medio consultó a dos altas fuentes de la secretaría de Producción local sobre la posibilidad de presentar acciones judiciales para frenar los aumentos, pero hasta la publicación de esta nota no había obtenido respuesta.

El que sí está siguiendo muy de cerca la problemática es el presidente de Federación de Cooperativas y Empresas Gestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), Hugo Cabrera: “Esto afecta a todas las cooperativas y Pymes, y estamos pensando qué hacer jurídicamente, si iniciamos amparos colectivos o de manera individual, para lo cual confeccionaremos un modelo para todas las entidades”.

Las novedades estarán los próximos días, ya que Cabrera adelantó: “Esto lo vamos a tratar el miércoles en una reunión y el sábado en asamblea, ojalá podamos hacer algo, para sentar un precedente y que el resto del sector pueda ir previendo su situación”. Lo que se va a buscar es evitar un escenario similar al del macrismo, que en sus cuatro años de gestión hizo que las 20 mil cooperativas existentes se redujeran a 10 mil, según cifras del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Por la caída de la actividad, algunos cooperativistas se retiran

Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa del restaurante Alé Alé, de Villa Crespo, le explicó a este medio cuál es la situación si entran en juego todos los aumentos liberados por el Gobierno Nacional: «no es solamente la luz, que en nuestro caso aumentó casi un 50 por ciento, por lo que pasamos de 500 mil a 800 mil, pero en esa línea vamos igual con el gas, el agua y el alquiler. Y ni hablar de las materias primas para cocinar, que ya perdimos referencia de cuánto aumento. A este combo se le suma la baja de actividad, que es impresionante, porque es cada vez menor la gente que sale a comer. Y eso está llevando a que varios compañeros se retiren».