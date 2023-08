A dos semanas de las elecciones, Guarco, Heller y Junio llamaron a defender el modelo cooperativo

1 de agosto de 2023, CABA (Ansol). – En el marco de la charla «Nuestras convicciones y creaciones del cooperativismo transformador«, tres de los máximos referentes del mundo cooperativo se reunieron para reflexionar sobre la coyuntura nacional, el escenario electoral 2023 y cómo, desde el sector, se puede ayudar a construir una sociedad más justa y solidaria.

Se trató de un encuentro que tuvieron el 26 de julio el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco; el titular del Banco Credicoop, Carlos Heller; y el director del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Juan Carlos Junio, quien ofició de anfitrión del evento.

Uno de los momentos más importantes se dio cuando Guarco y Heller coincidieron en la necesidad de «defender el modelo económico, social, cultural y ambiental del país», según informó el medio Acción. Previamente, Junio había dado comienzo al encuentro pidiendo «ir tras nuevas utopías unidos en causas comunes», al tiempo que consideró que los núcleos progresistas deben avanzar con las fuerzas sociales, culturales y religiosas que tienen objetivos similares: «una sociedad con sentido más humanista y de distribución de la riqueza».

Junio habló de las distintas crisis que enfrenta el mundo. La económica, que se manifiesta en «el fenómeno de concentración de riqueza más agudo de la historia de la humanidad, donde los frutos del trabajo humano terminan en concentración y esto se transforma en una fábrica de pobres e indigentes». Pero también habló de la crisis ecológica, migratoria, del sistema democrático y de valores culturales: «Asistimos a la institución de valores que no solo exaltan el individualismo frente a lo social y cooperativo, sino también a manifestaciones de odio y reacciones violentas de la ultraderecha», expresó.

Junio, Heller y Guarco en el CCC – Revista Acción

Heller, quien también es diputado Nacional de oficialismo, se refirió al escenario político y resaltó que hay dos modelos de sociedad en pugna: «Uno que postula que donde hay una necesidad hay un derecho, y otro donde si no hay recursos no hay derecho que valga». Por eso expresó: «Reivindicamos el derecho a tener derechos» y advirtió que la discusión pasa por cómo se distribuyen los recursos «en el mundo más rico de la historia, convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia».

«Estamos hablando de un mundo donde hay dos modelos de sociedad y de vida«, insistió el dirigente y sostuvo que «lo que está en juego y lo que representa cada uno, va mucho más allá de la economía. A los cooperativistas, que partimos de la solidaridad y la acción común no nos puede dar lo mismo cualquier escenario«, dijo Heller, quien a su vez recordó que en el sector «somos enemigos del ajuste, no del déficit fiscal«, y graficó que el 60% del gasto público corresponde a prestaciones sociales y subsidios a los sectores más vulnerables. «Nos están anunciando un ajuste brutal que tendría consecuencias sociales terribles y no podemos ser indiferentes, es nuestro compromiso«, concluyó.

El cierre estuvo a cargo del presidente de Cooperar. Guarco resaltó que en materia política se desarrolló una Red de Municipios Cooperativos con 70 de ellos en Argentina que ya forman parte y 15 en espera. «Ahí es donde se logran diálogos entre cooperativas, federaciones y Gobiernos locales y es donde los políticos son más permeables a entender por dónde va nuestro modelo», explicó y adelantó que esto es «parte del esquema de transformación que estamos poniendo en práctica estos años».

El titular de ACI dijo estar convencido de «que otro mundo y otra Argentina son posibles» y agradeció la numerosa presencia de público porque, detrás de esas convicciones «hay tantas y tantos comprometidos con hacer posible esta transformación de la sociedad». En ese sentido, resaltó la importancia de «tener los pies en el territorio y del efecto transformador de la sociedad que tienen las cooperativas».

En tanto, contó que a nivel mundial se fueron alcanzando metas, «demostrando que hay un cooperativismo integrado por más de 1.000 millones de individuos que quieren un desarrollo diferente pensando en lo colectivo». El dirigente resaltó asimismo un gran avance del sector a raíz del trabajo que realizó Cooperar con diez embajadas para promover el intercambio y celebró la labor «de coconstrucción con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con la conformación de 10.000 cooperativas en cuatro años, simplificando normativas para poder competir con cualquier tipo de empresa».

Para cerrar, Guarco consideró que el cooperativismo tiene una «identidad propia cimentada en principios y valores» y convocó a «ser perros guardianes de ella y celosos cuidadores de un modelo que nos va a hacer más y mejores para la construcción de una realidad diferente, que responda al mundo que queremos construir».