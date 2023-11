Se realizó 3° Cumbre Mundial de Economía Circular en Córdoba

29 de noviembre de 2023, CABA (Ansol) – Se llevó a cabo la 3° edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular en el Complejo Ferial Córdoba, considerado el evento más importante de economía circular del año. Contó con la presencia de un stand de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), representada por el Instituto de la Economía Colaborativa y la Acción Mutual (IECAM).

El evento contó con más de 35.000 visitantes de manera presencial y 73.000 visualizaciones en streaming, además disertaron 87 argentinos y 31 personas de distintos países como Brasil, Chile, Colombia, Italia, México, entre otros. Además, asistieron intendentes, estudiantes de escuelas primarias y secundarias cordobesas y feriantes de la economía circular.

En el caso del stand de IECAM, se presentaron diversas experiencias del sector, como la Fundación Unión Internacional del Cooperativismo y el Mutualismo Escolar (UICE), con presencia de uno de sus directivos, Raúl Romero, acompañado por alumnos de la cooperativa escolar “Jóvenes por el Futuro”.

Marita Carbonell, directora académica de IECAM, expresó acerca del evento: “El mutualismo en Latinoamérica ha demostrado su compromiso con la defensa del medio ambiente y la resolución de problemáticas actuales a través de una variedad de iniciativas y proyectos. Su enfoque en la economía solidaria, la educación ambiental y la colaboración intersectorial ha demostrado ser efectivo en la búsqueda de soluciones sostenibles y equitativas”.

“También estuvimos presentes en el stand de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la ciudad de Córdoba, siendo convocados para mostrar, contar y contagiar el mutualismo y las acciones relacionadas con el ODS 4 y el Desarrollo Sostenible ODS 10 y 11, que viene trabajando arduamente la CAM en su plan estratégico”, agregó Carbonell.

La apertura de la cumbre estuvo a cargo del intendente Martín Llaryora, quien aseguró: “Quiero comprometerme con todos ustedes en el lugar que a uno le toca, como gobernador electo de la provincia seguiré fortaleciendo este liderazgo que Córdoba tiene en Economía Circular. Me siento contento de poder venir aquí y mirarlos a los ojos, cuando inauguré aquella primera Cumbre les dije que todos teníamos que hacer algo, que no importaba la pandemia, la economía, la recesión sino que esto no era una cuestión de plata, sino que era una cuestión de liderazgo”.

La actividad se desarrolló en seis espacios: Cumbre con conferencias principales, experiencias circulares donde se presentaron casos de éxito, feria de productos y servicios, espacio educativo con juegos y actividades; “Movilidad Sustentable”, que contó con disertaciones, exposición de vehículos eléctricos y pista de pruebas y una Incubadora Circular con la selección de los mejores proyectos de la temática.