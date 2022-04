1 de Mayo: La UTEP prepara un gran acto por el Día del Trabajador

Compartir

Será en la 9 de Julio con la presencia de distintas organizaciones. Pagar la deuda interna, capturar la renta inesperada y darle impulso a las leyes de promoción de la economia popular, entre los principales ejes

20 de abril de 2022, CABA (Ansol).- La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convoca el Domingo 1° de Mayo a un acto en la 9 de Julio en conmemoración del Día Internacional de los trabajadores y las trabajadoras.

La convocatoria contará con cinco oradores de la comisión directiva de la UTEP: Esteban Gringo Castro; Gildo Onorato; Dina Sánchez; Norma Morales y Juan Carlos Alderete, y tendrá como principales ejes el impulso a las leyes de promoción del sector de la economía popular, el apoyo al proyecto del ejecutivo para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna.

El secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, expresó que «Pensamos celebrar este 1 de mayo con una gran movilización federal para reivindicar el trabajo como ordenador social, profundizar la lucha por dignificar el trabajo de la economía popular y plantear que este modelo tecnocrático centrado en las ganancias no se aguanta más, tenemos que poner al buen vivir como objetivo central. Acá no se rata de una disputa palaciega, esto es más profundo, se trata de enfrentar a quienes ganan permanentemente a costa del descarte social, y no les importa la pobreza y la desigualdad.”

La agenda de la UTEP

La UTEP viene impulsando hace tiempo una serie de leyes como la de Monotributo Productivo para formalizar la economía popular; el programa nacional de Tierra, Techo y Trabajo; la prórroga de la Ley 24.753 de Barrios Populares, la Ley de protección ambiental de los humedales; la prórroga de la Ley 26.160 de la Comunidades indígenas; la Ley Bety de promotoras territoriales contra la violencia de género; la Ley de promoción y desarrollo de la economía popular; la reglamentación de la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar; la ley de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo y cinturones verdes; la ley de Promoción y desarrollo de la Economía Popular y la ley de Emergencia en Violencia de Genero.