Mutuales podrán acceder a la tarifa diferencial de luz y gas

Con la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación, las entidades resultarán beneficiarias del régimen tarifario al que acceden las entidades de bien público.

7 de abril de 2022, CABA (Ansol).-Las mutuales del país tendrán la posibilidad de acceder a la tarifa diferencial para entidades de bien público, que deberán solicitar ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, quien verificará y dará el alta a cada organización.

En diálogo con ANSOL, el técnico de la Confederación Argentina de Mutualidades, Fernando Padrón, explicó el propósito del nuevo proyecto : “El objetivo del programa es brindar la posibilidad a las mutuales de reducir los costos de sus tarifas de servicios, lo bueno es que una vez que el beneficio es otorgado no requiere renovación anual”.

“El costo tarifario muchas veces le dificulta la gestión a las mutuales, debiendo erogar grandes sumas que podrían ser utilizadas para otros fines, por eso es un programa que atiende a un problema concreto que es el costo de las tarifas de servicios”, aseguró Padrón.

La autoridad de aplicación del nuevo régimen tarifario para las mutuales será la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, que será la encargada de notificar a los entes reguladores para que capaciten a las entidades que tengan aprobada la solicitud.

Los beneficiarios del programa son asociaciones civiles y simples, fundaciones y organizaciones comunitarias sin fines de lucro, que deberán realizar el trámite de manera virtual.

Algunos de los requisitos para aplicar en el programa serán no brindar actividades aranceladas, no haber sido conformadas por una empresa con fin de lucro, tener la sede central en territorio nacional y no ser una entidad religiosa.