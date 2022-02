Cerca de 200 cooperativas de Mendoza recibirán asesoramiento profesional

Compartir

Se trata de un acuerdo entre el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Cuyo, en el que las cooperativas recibirán asesoramiento para mejorar su gestión.

17 de febrero de 2022, CABA (Ansol).- A través de un convenio entre la Dirección de Cooperativas del gobierno de la provincia de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo, estudiantes avanzados de distintas carreras brindarán asesoramiento profesional a las cooperativas de la provincia para que puedan mejorar su gestión.

En diálogo con ANSOL, Daniel Dimartino, director de Cooperativas de la provincia, detalló que se trata de un programa que tiene como fin “dotar” a las cooperativas con herramientas para que puedan tener un gerenciamiento profesional adecuado: “Notamos que muchas veces se fracasa por falta de profesionalización en el gerenciamiento. La idea es que con lo que cuesta armar una cooperativa fracasen, sino darles herramientas para que les vaya bien”.

“Este convenio con la universidad tiene que ver con el apoyo que le queremos brindar a las cooperativas, sobre todo a las nuevas para que tengan en claro cuál es la actividad económica que pretenden. La idea es contar con un grupo de profesionales de distintas áreas que van desde la contabilidad al marketing, pasando por el derecho», subrayó.

La situación de las cooperativas en Mendoza

Además, el director de Cooperativas hizo hincapié en el contexto general del sector: “La situación de las cooperativas no escapa a la situación general del país y de las pymes en particular. Es una situación compleja. Hay rubros que les está yendo muy bien y otros que no como las de vivienda y de trabajo”.

Por otra parte, afirmó que el programa tiene intenciones de articular con todos los distritos de la provincia: «Queremos trabajar con los municipios para brindarles estas herramientas a las cooperativas del territorio. La idea es que podamos estar junto a las cooperativas. Queremos que trabajen y mejoren la economía provincial”.

Por último, confirmó que el programa se va a extender en todo el 2022 y que en función de la demanda van a evaluar si continúan en los próximos años. En Mendoza existen alrededor de 700 cooperativas, y el proyecto estima alcanzar a más de 200 entre las ya formalizadas y las que puedan crearse este año.