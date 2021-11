Barros: “El pleno empleo no puede pensarse sin la economía popular”

La principal candidata de los movimientos sociales, Cecilia Barros, visitó cooperativas de distintos rubros en la Ciudad para conocer la situación del sector y acercar las herramientas desde el Estado: “Necesitamos créditos más amplios y subsidios donde se reconozca a quienes están generando su propio empleo”.



8 de noviembre de 2021, CABA (Ansol).- La sexta en la lista de precandidatos a diputados del Frente de Todos, recorrió organizaciones de la economía popular como Alé Alé, 1893; Huerta Comunitaria RUDA; Maleza Cosmética Natural, entre otras, con el objetivo de escuchar las demandas y reclamos de cada rubro.



En diálogo con Ansol destacó la importancia de implementar el acceso a créditos no bancarios: “Necesitamos créditos más amplios, para empezar un proyecto se necesitan 10 millones por eso necesitamos proyectos para acceder al crédito, además de subsidios donde el Estado reconozca que estas personas que no tienen trabajo porque no hay trabajo se están generando su propio empleo”.



De esta manera, la implementación de subsidios y el acceso al crédito para cooperativistas implicaría un paso más en la batalla contra las diferencias frente al sector privado: “Es importante que el Estado iguale las oportunidades de competencia entre el cooperativismo y las empresas privadas porque es muy desleal y tienen más herramientas”.



A su vez, remarcó su compromiso con el sector ya que tras finalizar la campaña electoral visitará las cooperativas de distintas regiones del país: “Seguiremos fortaleciendo la economía popular a través del acercamiento a las herramientas del Estado, formaciones y acompañamiento en el marco posible”.



Fomentar una economía sustentable



La candidata del Frente de Todos promueve el impulso de una economía que reduzca el impacto ambiental y tenga como eje la transición energética: “Tenemos que pensar una economía popular que contemple la transición energética y la mitigación del calentamiento global, ahí es donde yo propongo la economía circular como un sistema de trabajo muy distinto”.



En esta línea, Barros destacó el trabajo de las cooperativas de trabajo en CABA frente al incumplimiento de la Ley de Basura Cero: “La ley no se cumple y son los compañeros de barrios populares quienes juntan los residuos, el plástico se paga muy poco por lo cual ellos no lo juntan y a partir de esta problemática, se empezaron a organizar distintas cooperativas que tienen como objetivo recuperar ese plástico y comprárselo a recicladores para generar este circuito de reciclaje a un precio que ponga el trabajo en un lugar más digno”.



Por otra parte, agregó la necesidad de impulsar políticas públicas concretas: “Se necesitan espacios físicos más amplios, maquinarias y herramientas para compactar y triturar el plástico y el uniforme de trabajo necesario para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras”.

El pleno empleo es con la economía popular



Respecto al rol de la economía social y popular en la Argentina actual, la candidata remarcó la importancia del modelo cooperativista para el crecimiento del empleo en la Argentina: “Hoy el pleno empleo no puede pensarse sin la economía popular dentro, son casi ocho millones de personas en una economía que no sólo propone una relación más amigable con el ambiente sino que también tiene una relación con el capital muy distinta”.

Finalmente, agregó la importancia de la perspectiva de género dentro de las cooperativas y mutuales: “Venimos viendo muchas cooperativas conformadas por mujeres, desde el Estado esto se acompaña, a diferencia de los privados, estamos a la vanguardia no sólo por cupos sino porque entendemos que es momento de construir la igualdad y que si no tomamos el toro por las astas no estamos a la altura de la historia”.