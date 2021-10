Por un turismo cooperativo

*Por Silvio Bageneta

FEDETUR nació y fue la primera federación en Argentina en nuclear a cooperativas y mutuales del turismo. Creo que fue fundamental intentar unir voluntades de la economía solidaria, expresada principalmente por las cooperativas y mutuales. El cooperativismo y la Economía Social, pudo y puede dar alternativas, sobre todo en este momento de tanta concentración de capital financiero a nivel nacional e internacional.



El área turística de nuestro sector cooperativo y mutual es una de las pocas alternativas donde se puede avanzar, es decir, se debería avanzar en todas las demás, aquí el problema fue que se antepusieron los intereses individuales antes que el del conjunto que se estaba intentando concretar desde Fedetur en el área de Turismo. Predominó la falta de participación y compromiso: los individualismos. Con esto me refiero a que entidades y personas, cooperativas, mutuales y federaciones tenemos que ponernos al servicio de la voluntad en conjunto. Sin dudas tendríamos un resultado muy positivo.



No obstante, esta actitud no fue generalizada. Para ello, hay que trabajar muchísimo en la comunicación pero siempre acompañados de una propuesta concreta y práctica, por sí sola no se genera, se queda en la declaración y carece de la faz práctica. Debemos pensar en hacerlo también en referencia a las empresas multinacionales que tienen un poder económico impresionante.

Sin embargo, volviendo a lo expresado en un principio, nunca logramos nuestro ideal: consolidar una participación abierta con los miembros de una cooperativa donde realmente se sientan parte del proyecto. Aquí predominaron los intereses personales e individuales, por sobre los del conjunto.



Quizás, los personalismos se ponen por encima de las decisiones de conjunto sin tener en cuenta la importancia que significa para la asociación trabajar mancomunadamente. Es un espacio donde todo es transparente, todas las entidades mutuales y cooperativas sabían perfectamente lo que pasaba en Fedetur gracias a la difusión que hacíamos de las actividades y la información de lo acaecido, a través de mensajes a los asociados a nuestra entidad.



Durante mi gestión, recorrimos buena parte del país con actividades relacionadas al turismo y al conocimiento de cooperativas y mutuales llegando a tener más de 90 entidades asociadas con mucho voluntarismo, viajando también a los países de la región como Brasil, Ecuador, México y Uruguay consolidando un perfil latinoamericano. En Brasil realizamos un convenio en Curitiba y comercializamos turismo hacia y desde este país del Mercosur.



Esta experiencia permite reafirmar lo dicho en un principio, lo fundamental que se vuelve unir voluntades dentro del sector, la unión permite luchar contra la concentración capitalista que cada vez se impone más y más fuerte.



No obstante es preciso destacar que no fuimos capaces de solucionar las falencias y déficits mencionados con anterioridad. Cabe una autocrítica. Sin crítica y autocrítica, pensamos que no podemos construir la Economía Solidaria, donde intentamos brindar el servicio de turismo entre las Federaciones asociadas a Cooperar. Con aciertos y déficit.

Pero consideramos que el intento fue válido. Sobre todo teniendo en cuenta que en varias entidades de mucha trayectoria ya existía el servicio de turismo. Quedó por intentar lograr construir una instancia superior que aglutine a todas las entidades que presten servicio de turismo. Algo que estimo válido intentar.



Las gestiones al frente de COOPERAR de Juan Carlos Fissore, Marcelo Gallo y en la actualidad Ariel Guarco, han permitido que la presencia nacional e internacional del cooperativismo argentino se vea galardonado hoy con la presidencia de ACI (Asociación Cooperativa Internacional) a través de nuestro compatriota.

Asimismo, en este proceso iniciado en 2003 al frente de INAES, jugó un rol muy importante su presidente Patricio Griffin, tanto en Cooperar, como en cada una de las federaciones que lo conforman. En eso, Fedetur también recibió su apoyo para desarrollar sus actividades y destaco allí el acompañamiento del Estado hacia la Economía Solidaria.

*Ex Presidente de FEDETUR