Somos el sector que pone la comida en la mesa de los argentinos

Tras la reunión con Domínguez, Silvio Antinori, tesorero de FECOFE rescató el encuentro: «Se necesitan políticas públicas y que persistan en el tiempo para poder desarrollar un proyecto en una cooperativa o atender las necesidades del sector.»



14 de octubre de 2021, CABA (Ansol).- El tesorero de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), Silvio Antinori, remarcó en diálogo con ANSOL la importancia del diálogo con el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, donde se acordó la reactivación del Monotributo Social Agropecuario como política de inclusión; el acceso a la tierra y al financiamiento para las cooperativas.

Durante el encuentro se plantearon compromisos y objetivos inmediatos y a mediano plazo según las preocupaciones expresadas por los integrantes de la Mesa: “En dos horas de reunión, planteamos nuestra situación y recibimos una respuesta del otro lado de un trabajo en conjunto, esto expresa un interés por parte del Ministro”, afirmó Antinori.



En esta línea, el tesorero resaltó la importancia de conocer la realidad del agro: “Es fundamental entender que no todo el campo es lo mismo, el sujeto agrario es diferente según la tierra que se trabaja y según el sector. Dominguez es un político de raza y eso es lo que hace falta: Políticas públicas que persistan en el tiempo para desarrollar un proyecto y atender las necesidades del sector”.



Los principales puntos de la reunión



De forma inmediata y en relación a lo tributario, el ministro se comprometió a la reactivación del monotributo social agropecuario a costo cero, un punto clave para el sector cooperativo y las organizaciones sociales: “Un caso ejemplo es el de la cooperativa La Riojana que pertenece a FECOFE esto beneficiaría a sus 200 productores en situación fiscal que no pueden acceder a una buena regulación y a un estado fiscal genuino, cualquier costo para el productor alimentario es mucho”.



Otro de los principales temas de la agenda fue el impulso de la Ley de Acceso a la Tierra, una promesa del Ministerio que viene desde la gestión de Luis Basterra, el predecesor de Domínguez.



En un contexto donde sólo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños y medianos productores que producen más del 60 por ciento de los alimentos que circulan en el mercado interno, el proyecto de ley promete transformar la situación actual: “La posibilidad de acceso a la tierra tanto a terrenos fiscales como al financiamiento para que el productor pueda comprar la tierra que trabaja es importantísimo”, destacó Antinori.



“Hay fundamentalmente productores hortícolas de pequeña escala que pagan alquileres altísimos con contratos de uno o dos años, es decir que no consiguen financiamiento, no pueden invertir en infraestructura o tecnología porque no saben si van a seguir trabajando la tierra que ya alquilan”.



Un trabajo en conjunto



El encuentro entre Domínguez, y agricultores familiares y cooperativistas será replicado cada 30 días con el objetivo de establecer una mesa de diálogo permanente para continuar trabajando en los objetivos planteados hasta el momento.



Por otra parte, a mediano plazo también se planteó la vuelta de los fondos rotatorios a las cooperativas del sector, una política pública implementada por el ministro durante su gestión entre 2009 – 2011: “El sistema financiero de nuestro país no está orientado a la producción ni al desarrollo productivo y al trabajo, entonces necesitamos herramientas por fuera del sistema bancario para tener acceso a los créditos”, agregó el tesorero de FECOFE.



En línea con políticas de asistencia a la agricultura familiar, el último punto a trabajar en la agenda de los próximos meses fue la asistencia inmediata ante emergencias climáticas. Sobre este punto, Antinori detalló la importancia de la asistencia en tiempos correctos: “A veces la asistencia llega cuatro o cinco meses después de las inclemencias, si la asistencia viene dentro de meses, no tenes tiempo de recuperar ni volver a sembrar”.



El Plan Agroalimentario Nacional



Desde su reciente gestión como ministro, Dominguez asumió el compromiso de implementar el Plan Agroalimentario a nivel nacional: “Nosotros somos el sector que pone la comida en la mesa de los argentinos y somos conscientes de que hay otro sector relacionado a la exportación, también es importante. Creemos que el ministro lo entiende, es importante sentarse y proyectar con todos los sectores”, concluyó.



Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

Cm