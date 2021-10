*Por Leandro Monk

En relación al apagón digital del lunes, hay varias reflexiones que pueden hacerse. Hace décadas que venimos diciendo que la concentración monopólica del conocimiento y las tecnologías nos debilitaban. Eso es un problema estratégico para un país que resulta que un día no puede comunicarse porque un proveedor tuvo problemas técnicos, sin sabotaje, dificultades del sistema nomás. Una cantidad enorme de personas y empresas dejaron de trabajar en todo el mundo porque la herramienta de comunicación no estaba disponible.

Esto nos abre como siempre el debate amplio y profundo de como construir soberanía tecnológica, como poder hacer que las comunicaciones e información de les argentines, queden en Argentina, controladas por legislación argentina, con software auditable, con políticas de datos respetuosa de los Derechos Humanos, etc, etc.





La realidad es que hay cuatro o cinco jugadores mundiales: la concentración es tan grande que las competencias de Estados y corporaciones es muy desigual, y nos lleva a este nivel de dependencia tan extremo. Por eso es tan necesario e interesante empezar a construir la soberanía nacional que tanto nos merecemos.

Una cosa que es importante entender es que si queremos cambiar el paradigma de trabajo con tecnología, vamos a tener que cambiar el chip de la cabeza, la manera de pensar. Si estos servicios que hoy tanto nos facilitan el trabajo, la vida cotidiana, la comunicación con familia, amigos, con personas que están en lugares lejanos, y creemos que son tan importantes, la única manera de que no sean gratuitos es que sus modelos de negocios sean transparentes, y esto es asumir que seguramente tengan un costo. Cuando el servicio es gratuito, en realidad el producto es uno, que está pagando los costos con sus datos, con el tracking y, a partir de ese uso, generando la posibilidad de negocios.



Hay que empezar a pensar en las herramientas que usamos, las empresas que me dan servicio, que me pasa si me quiero ir o si me quiero quedar, que problemas tienen, si quiero cambiar de proveedor como hago, un montón de temas que están relacionados con el uso de tecnología, y son importantes a tener en cuenta.

Cuando incorporamos un sistema a nuestra modalidad y necesitamos sí o sí que esté disponible, es decir: No puedo completar mi misión si no está esto, son de misión crítica. Muchas de estas aplicaciones resultan indispensables para pymes, empresas cooperativas y personas que trabajan en este país, eso es lo que hay que discutir.

*Presidente de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC)