Experiencias educativas de gestión social avanzan en la reglamentación de la actividad

Mañana, sábado 4 de septiembre a las 10hs tendrá lugar el «Encuentro de experiencias de gestión social, comunitaria y cooperativa en educación”, con la mira puesta en los diferentes ejes a reglamentar sobre la ley que afectan al sector.

3 de septiembre de 2021, CABA (Ansol).- En búsqueda de la reglamentación de la educación cooperativa, las diversas experiencias que lo integran se encontrarán virtualmente este sábado 4 de septiembre desde las 10hs con el fin de compartir y debatir sus vivencias.

En diálogo con ANSOL, el presidente de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Buenos Aires (FECEABA), Juan Giménez, explicó el motivo del encuentro: “Hay una confluencia entre varios espacios que venimos trabajando por esta tercera vía de gestión educativa, la social, cooperativa y comunitaria. Nos estuvimos reuniendo durante la pandemia y la idea es empezar a construir un sujeto colectivo que de alguna manera pueda dar pie a la creación de las direcciones de gestión social en cada una de las jurisdicciones del país”.

Por su parte, Laura García Tuñón, de Endeyep y el Movimiento por la Educación de Gestión Social y Cooperativa, destacó la necesidad de «visibilizar las experiencias, organizarse y pelear por el reconocimiento como tercer sector educativo.

«Queremos abrir una mesa de negociación con el Ministerio de Educación para reglamentar todas estas experiencias» Juan Giménez, presidente de FECEABA

En relación a la reglamentación, Jiménez apuntó contra la falta de reglamentación de estos espacios: “El relevamiento que el Ministerio de Educación de la Nación lanzó el año pasado sobre estos espacios educativos fue un impulso importante para avanzar hacia la reglamentación. Hoy en día, estos espacios de gestión social están en la educación privada sin querer estarlo, por falta de opciones, y otros espacios como los centros complementarios o los de primera infancia no están dentro del sistema educativo formal y están dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social”.

Además, el presidente de FECEABA aseguró que existe la intención de forjar un trabajo articulado junto al Estado: “La idea es, en este encuentro, plantear algunos puntos centrales para poder abrir una mesa de diálogo con el Ministerio de Educación, queremos trabajar asociadamente con el Estado, no nos consideramos escuelas privadas y no queremos entrar dentro de ese sector porque no percibimos un fin de lucro, pero necesitamos la construcción de una dirección como las que tienen la gestión estatal y la gestión privada, que reglamente estas experiencias y logre su continuidad en el tiempo porque muchas de ellas, durante la pandemia, la han pasado mal”.

Por último, Jimenez reflexionó sobre el carácter transformador de la educación: “En tiempos donde se vuelve a discutir si la educación es política o no, nosotros no creemos que la educación sea neutral, sino que surge, y se posiciona, a partir de la búsqueda por la transformación. Por pensar en generar pibes y pibas que puedan transformar la realidad y esas escuelas, las experiencias de gestión social, tienen mucho para aportar en la construcción de conocimiento. Por eso queremos escuchar todas las voces que allí aparecen».

La participación en el encuentro requiere de la inscripción previa en el siguiente link.

