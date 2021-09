Una economía para los trabajadores

*Por Celia Pacheco

La Economía de los Trabajadores nació hace muchos años en sesiones de trabajo con diferentes organizaciones y grupos académicos con la idea de dedicarse no solamente a las fábricas recuperadas, sino también a visibilizar e indagar sobre otras formas que los trabajadores estuvieran llevando a cabo para solventar sus necesidades económicas pero que fuera de forma colectiva y procesos de toma de decisión democrático en esos colectivos.



Nosotros aquí en México en 2007, junto con otros compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, encontramos en la Argentina un espacio propicio en el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía de la UBA en donde coincidimos con Andrés Ruggeri y un grupo que estaban realizando un estudio sobre las empresas recuperadas.

La aspiración era realizar este estudio a nivel nacional y nos tocó formar parte de los trabajos y de lo que estaba ocurriendo. También fue en ese momento, a falta de recursos para recorrer todo el territorio argentino en búsqueda de los casos, que contribuimos al tema de diseñar un encuentro, un espacio más abierto, que pudiese convocar a los interesados, a los que estaban pasando ese proceso, para que asistieran a Bs As a este encuentro. No había una idea ni acabada de lo que se pretendía hacer en ese encuentro. Y en ese momento en México estaba ocurriendo embates contra las supervisiones sindicales y el neoliberalismo estaba en su máxima expresión destructiva de este tipo de iniciativas y tampoco había una política, que tampoco hay ahora, que favorece a la formación de cooperativas o al apoyo de esos grupos que no sean grandes corporaciones.



La historia de los Encuentros



En 2009, hubo un Segundo Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores en Buenos Aires, y nosotros asistimos y llevamos noticias de lo que estaba ocurriendo en México. Cuando volvimos, empezamos a trabajar en estos temas de la autogestión económica de los trabajadores en el cooperativismo, en el acercamiento a la Economía Social, y en el 2009 se cerró la compañía de Luz y Fuerza, que era la que reunía a los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas y quedaron despedidos 45 mil trabajadores. Fue en aquel momento que empezamos a trabajar aquí, todavía más cercanamente y a reunirnos alrededor de toda esta lucha de resistencia que demandaba la reapertura de su centro de trabajo, con la fuerza para impulsar a esos trabajadores que estaban desempleados.



En 2011 tuvimos la iniciativa de organizarlo por primera vez fuera de Argentina, y lo hicimos en México. Desde ese momento ya íbamos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la cooperativa de trabajadores Pascual Boing, que es una fábrica recuperada en los ‘70s. Junto con estos compañeros, y otros que estaban lidiando con circunstancias de los embates del neoliberalismo a las organizaciones y a los sindicatos y que no favorecían a la formación de cooperativas; empezamos a reunirnos con ellos aquí en México para sumarnos a esto que estaba ocurriendo en Argentina, Brasil, Uruguay, y en otras partes de América Latina y Europa. En 2011 fuimos sede, y también el sindicato americano de electricistas fue donde cerramos ese encuentro. Desde entonces siempre hemos estado presentes y seguimos sumando más organizaciones, más sindicatos con estas características, más cooperativas que tienen una vida democrática y que buscan la transformación de la sociedad.

Fue desde 2014 que reparamos en que ante la algidez y dinamismo de estos movimientos que ocurrían en toda América Latina -y también algunas partes de Europa- no había tiempo de abordarlos de manera suficiente en estos encuentros: el desempleo estaba generando formas organizativas que formulaban cada vez más demandas articuladas a la necesidad de transformación en México como en todas partes del mundo.



Fue allí cuando desde esta Red decidimos llevar a cabo en los años impares los Encuentros Internacionales, y en los años pares los encuentros regionales (América del Sur; América del Norte, del Centro y Caribe; y otra para Euromediterráneo).



En el 2015, se constituyeron las cooperativas del sindicato americano de electricistas que encontraron la negativa del gobierno que no accedió a la reapertura de su fuente de empleo original, así que al día de la fecha, siguen en este proceso de transformación. A nosotros como académicos nos interesa estar cercanos y aprender de esas experiencias, fortalecerlas en la medida de lo posible.



2021: 8vo Encuentro y desafíos



Este lunes iniciaron los trabajos, no solamente exposiciones de México sino también un programa de actividades en donde los espacios de trabajo están conformados por diferentes experiencias de diferentes partes del mundo, desde diferentes organizaciones, sindicatos, diferentes posiciones y desde ahí, visibilizar problemáticas que están planteadas a lo largo de diez ejes que están en la convocatoria.



Ese programa es lo que sigue, el encuentro que originalmente se realiza a lo largo de tres días de trabajos muy intensivos de 10-12 horas y que decidimos, por la pandemia, que no podía ser presencial, adoptamos el formato virtual. Tres días de trabajo intensivo a nivel internacional con participantes de diferentes partes del mundo era imposible llevarlo a cabo presencialmente, así que decidimos explorar la vía de hacer un calendario diferido de actividades a lo largo de dos meses en Septiembre y Octubre.



No sabemos realmente cuántas actividades van a acabar llevando pero al día de hoy hay unas 30 iniciativas ya presentadas, y la idea es que en un calendario extendido, con sesiones de tres horas, en un horario estudiado para que funcione y tenga una audiencia en diferentes partes del mundo. Tenemos personas interesadas no sólo en América y Europa sino en partes más alejadas como Sudáfrica. Además, habrá presentaciones de libros e inclusive actividades culturales como proyecciones de documentales y películas, además de las reflexiones más profundas o más políticas sobre análisis del capitalismo mundial.

Las instancias académicas y el conjunto de organizaciones han crecido y somos un grupo interesante de diferentes especialidades que nos caracterizábamos desde antes por nuestra cercanía a grupos sociales. Este encuentro fue discutido por un Comité con participación de compañeros de Francia, España, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, que somos los que les damos dinamismo a esta red y a la vez contribuimos con otras redes en otras partes como EEUU y Canadá. Estamos satisfechos y vamos por más.

*Socióloga especializada en problemas del trabajo informal en México. Profesora e investigadora del Área de Estudios del Trabajo y Directora del Departamento de Relaciones Sociales

de la Universidad Autónoma Metropolitana .