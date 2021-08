“Las entidades del agro tienen que dejar de jugar a la política partidaria”

Así lo afirmó Ricardo Garzia, cooperativista ganadero de Entre Ríos y dirigente agrario. Le dio apoyo crítico al Plan Ganadero del Gobierno Nacional y cuestionó el cierre de exportaciones: “Ya pasó con el trigo, quiebran a los pequeños productores y no logran bajar los precios en góndolas. Hay que buscar otros caminos”.



25 de agosto de 2021, CABA (Ansol).- “No hay plan de desarrollo rural ideado por las entidades de la Mesa de Enlace, hay mucha ideología y juego de política partidaria. Así va a ser difícil recuperar credibilidad social y lograr cambios profundos”, afirmó Ricardo Garzia, fundador y actual secretario de Cooperativa Agropecuaria Federada de Gobernador Mansilla.

Además, el dirigente de la cooperativa integrante de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) manifestó en diálogo con ANSOL un apoyo crítico al Plan Ganadero Federal: “Tenemos hasta ahora una mirada positiva porque no es un plan enlatado que se impone. Hay que adaptarlo a realidades locales y regionales, pero es un proyecto que habla de financiamiento, de liberación de exportaciones a mediano plazo. Hay que atacar los problemas que tenemos: no tenemos financiamiento, ni un buen plan en materia de índice reproductivo, que tienen que crecer, podemos subir un veinte por ciento la cantidad de terneros, falta una mirada sobre las otras carnes que son también complementarias, no alternativas”.



En relación a la situación particular de la provincia de Entre Ríos, el también dirigente de la Federación Agraria de esa provincia destacó que “es un gran ejemplo porque hay un muy fuerte desarrollo de granjas porcinas, un fuerte crecimiento en el stock bovino, aunque es uno de los más atrasados estructuralmente, tenes un gran desarrollo de todo tipo de agricultura con experiencias de agregado de valor que superan a cualquier empresa de Latinoamérica. Así que todas las medidas que apunten a reforzar lo que sea la parte productiva, comercial, genética para nosotros es un avance. Falta más estudio de la idea y propuestas”.

Un cierre sin éxito



Para Garzia, el cierre de exportaciones dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación no logró ni logrará una efectiva disminución de los precios de las carnes en el mercado interno pero sí afecta directamente a los productores: “Como productores bovinos pequeños y medianos, creemos que el cierre no es lineal con la baja de precios. El mercado está concentrado y abusado en el caso de la vaca, además el cierre afecta fundamentalmente a un corte y categoría hacia un país determinado”.

«El cierre de exportaciones no es el camino porque los precios no bajan así. Ya nos pasó con el trigo hace años, quebraron pequeños productores y cuatro o cinco empresas se quedaron con todo» Ricardo Garzia, dirigente de Federación Agraria Argentina de Entre Ríos

En ese sentido, advirtió sobre los peligros de la medida que podría seguir las mismas consecuencias que en el caso del trigo con la cosecha 2006/2007: “Si cerras todas las exportaciones, el precio podría llegar a bajar pero si hubiera un mercado transparente, justo, sin abuso de posición dominante. Porque sino pasa que un solo actor compró toda la mercadería, la mercadería baja de precio, después ese actor que tiene capacidad hasta de almacenamiento, se queda él con la diferencia. Así pasó con el trigo hace muchos años, la plata se la pusieron en el bolsillo cinco empresas. Hay que buscar caminos alternativos, porque el precio en góndola no se modificó drásticamente y los que perdieron fueron los productores que tenían que cambiar vacas viejas por nuevas”.



La historia de Libertador Mansilla



La Cooperativa Agropecuaria Federada de Gobernador Mansilla es parte de la Red FECOFE y fue fundada en 2012 entre productores mayoritariamente ganaderos, fundamentalmente de vacas y ovejas. “Con el correr del tiempo pudimos comprar una planta frigorìfica a medio terminar y terminarla después y habilitarla para faenar bovinos y caprinos y hacer el ciclo 1, 2 y 3 de este ganado. Incluso ese proceso fue acompañado por una reconversión de varios productores mayoritariamente vacunos a bovinos. O sea que la planta fue torciendo algunas producciones también”, explica Garzia, quien también integra el Consejo Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Entre Ríos.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.