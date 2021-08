El cooperativismo exige más participación del Plan Ganadero Federal

El presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines (Fecacya), Oscar Ruiz de Huidobro cuestionó la invisibilización del sector en pleno proceso de diseño de la nueva medida: “Los sectores recuperados no hemos sido sentados a ninguna mesa, es un sector totalmente invisible para el gobierno”.



En diálogo con ANSOL, el presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines (Fecacya), Oscar Ruiz de Huidobro, reclamó la ausencia del sector cooperativo en la etapa participativa de la confección del Plan Ganadero Federal, que busca aumentar la productividad del proceso ganadero. “No creo que sea una política que cubra todos los espacios que deberían ser atendidos. En nuestro sector, que representa entre un 5% y un 7% de la producción nacional, no está convidada la mesa, no estamos discutiendo junto al gobierno las problemáticas generales del campo y de la agroindustria dominante”.



La negativa de Huidobro, que se enmarca en el periodo de confección colectiva y escucha de los integrantes del sector cárnico en el que se encuentra la iniciativa gubernamental, también es propositiva:“Hoy, el sector del plan ganadero está envuelto en un mar de contradicciones, desde nuestro punto de vista, y se puede resolver todo si acordamos elevar de 3 millones a 5 millones de toneladas de carne, para poder abastecer el consumo interno y el externo. Insisto en que la oferta debe ser cubierta en los dos planos y debería establecerse un punto de acuerdo donde se ayude al sector del campo, al de la agroindustria dominante pero que también se ayude a los pequeños productores, a los campesinos indígenas que están produciendo sin ningún tipo de apoyo”.



Además, el presidente de FECACYA apuntó contra la lentitud burocrática que tiñe el proceso de diseño e implementación de la medida: “Desde el Ministerio de Desarrollo lo que se busca con el programa es un incremento de la producción de carne bovina para darle mayor productividad a todo el proceso ganadero. Pero por ahora el Plan Ganadero no está teniendo un resultado concreto. Hay mucha demora”.



“El problema es temporal. Ninguna acción se hace rápido, hay determinadas instancias burocráticas entre el Ministerio de Agricultura, el de Desarrollo Productivo y el de Trabajo, que lleva a que todo se retrase y esta demora no cumple el objetivo que es bajar el precio de la carne que no bajó en el mostrador. Entonces, no bajó directamente en el bolsillo de los trabajadores y esta demora pone genera dudas sobre el plan ganadero”, concluyó.