El trabajo es la única manera de salir adelante

*Por Dina Sánchez

Este 7 de agosto es una fecha importante para los movimientos populares, no solo porque es la fecha de San Cayetano en donde volvemos a salir a la calle por Tierra, Techo y Trabajo sino también porque ha sido la movilización que selló la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que resistimos el macrismo, que atravesamos en unidad un momento de mucha dificultad para el campo popular. Y hoy logramos constituir nuestro propio sindicato, el primero con paridad de género: la UTEP. Es una herramienta para reclamar nuestros derechos, para reivindicar nuestro sector, uno de los más castigados por la pandemia y el macrismo. Un sector carente que reclama ser visto y por políticas que empiecen por los últimos y las últimas.



Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular nos inventamos nuestro propio trabajo a partir de la necesidad de salir adelante y garantizar un plato de comida para nuestros hijos e hijas, y fuimos creando trabajo donde no lo había y hoy reclamamos derechos para esa enorme gesta. La pandemia demostró lo esencial de muchas de las tareas que llevamos adelante, las postas sanitarias que acompañaron a las personas, el acompañamiento al Operativo Detectar, ollas, merenderos y comedores que sostuvimos y seguimos sosteniendo en un escenario donde cada vez más personas no llegan a fin de mes. Las trabajadoras socio-comunitarias que alimentan a miles en barrios populares; la producción y comercialización de alimentos a precios justos, muchísimas tareas son esenciales para cuidar la vida y eso lo vamos a mostrar este 7 de agosto.



Estamos en un momento difícil para el mundo, pero particularmente para la Argentina: es hora de tomar dimensión del catastrófico escenario económico que tiene el pueblo trabajador, no se trata de números sino de millones de personas excluidas que todos los días hacen lo imposible para sobrevivir. Si no se termina con los privilegios, si no se toman medidas estructurales, de fondo, no hay futuro posible.

Por eso decimos que la Argentina post-pandemia necesita una planificación a largo plazo, a partir de varias cosas: una es el salario básico universal porque el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) demostró que al menos 8 millones de compatriotas están desprotegidos en términos de ingresos, por eso hay que avanzar en una política que ordene, potencie el sistema de empleo y de seguridad para todos y todas. Mientras sostuvimos tareas esenciales, lo que creció en nuestro barrio fue la pobreza y la desigualdad, y frente a ese escenario, desde UTEP proponemos avanzar con un ingreso mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras, para realmente poder pensar que nadie esté por debajo de la indigencia.

Otro de los ejes que planteamos es la agenda de Tierra, Techo y Trabajo, en medio de una campaña electoral más que discutir personas, discutamos políticas: ¿Cuáles van a ser las medidas para los últimos y las últimas? Esto queremos discutir desde el sindicato, la agenda para garantizar derechos para los millones que están excluidos.



Otro de los puntos es avanzar en el reconocimiento de las trabajadoras socio-comunitarias y entender que la tarea que llevamos adelante requiere dignificar lo que se hace. Es hora de que nos vean y nos escuchen, y para eso hay que tocar intereses, cuestionar privilegios de los grandes monopolios y tomar medidas de fondo en favor de quienes han estado en la primera línea de batalla contra el coronavirus.



Estamos convencidas de que sin trabajo no hay futuro posible: tiene que haber inversión en políticas que proyecten y fomenten la economía popular, no se trata solo de poner plata en el bolsillo de las familias trabajadoras sino de generar trabajo que mejore la calidad de vida. Necesitamos que se avance en una inversión que priorice el desarrollo humano integral y que acorte el nivel de desigualdad que tenemos hoy a partir de la construcción de viviendas; mejoramiento de infraestructura; fomento del reciclado y el medioambiente, producción de alimentos más baratos y saludables para que lleguen a la población sin intermediarios. El trabajo es la única manera de salir adelante.

*Secretaria Adjunta de Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)