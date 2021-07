Plan de Desarrollo Verde: Las cooperativas se suman desde el reciclado y la energía

El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una política para potenciar la economía con responsabilidad ambiental. Las cooperativas se financiarán inicialmente con 400 millones de pesos orientados a dos ejes: producción de calefones solares y agrandar la cadena de valor en la industria del reciclaje.



14 de julio de 2021, CABA (Ansol).- Las cooperativas participarán del flamante Plan de Desarrollo Verde lanzado por el Ministerio de Desarrollo Productivo con un financiamiento inicial de 400 millones de pesos destinado a dos ejes fundamentales: la producción e instalación de calefones solares y el crecimiento de la cadena de valor de la industria del reciclaje.



La iniciativa fue presentada por el ministro Matías Kulfas junto a su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca, con el objetivo de lograr la triple sostenibilidad en la asistencia a más de 3.500 empresas en todo el país: social para la creación de empleo, macroeconómica para generar ahorro de dólares y ambiental para enfrentar la degradación ecológica.



En diálogo con ANSOL, el fundador de la federación ACTRA (Autogestión, Cooperativismo y Trabajo) y asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, José Vasco Abelli destacó: “Las cooperativas estamos incluidas en el programa de proveedores. Por un lado, a partir del programa de calefones solares que implica colocar en viviendas este tipo de tecnología para calentar agua. Tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para avanzar en las 120.000 viviendas que están planificadas. Aquí entran muchas metalmecánicas que están en condiciones de participar, a partir de la reconversión y apoyo productivo con créditos a tasa subsidiada y Aportes No Reembolsables (ANR); y las cooperativas de instaladores para su colocación”.

Y añadió: “Por otro lado, a partir del reciclado, hay un plan piloto con 40 municipios donde vamos a buscar alargar las cadenas de valor: esto es que las cooperativas no funcionen como galponeras juntando plástico, papel y cartón para vender a la gran industria, sino que sean terminación de procesos productivos. Al reciclador le pagan en la base por vender lo que junta 12 pesos; bueno, queremos que pueda hacer bolsas de residuos, por ejemplo, y apropiarse de la diferencia para tener un salario digno. Estamos trabajando con diferentes elementos: aceite vegetal, residuos electrónicos, etc”.



Por otro lado, el titular de ACTRA destacó el trabajo en el territorio para la implementación de la política: “Este plan es federal, estamos trabajando con municipios de La Pampa, Formosa, Santa Fé, Jujuy; es importante esto, no es lo mismo la basura en Perico, Jujuy que en San Isidro. Articulamos capilarmente con cooperativas, movimientos sociales, federaciones de recicladores, etc”.

Los detalles del Plan Verde



El Plan de Desarrollo Verde se organiza en cuatro ejes:

Industria nacional para la economía verde con oferta de bienes para la electromovilidad y otros.

Transición hacia la economía circular (reutilizar residuos como insumos).

Producción sostenible (adecuación ambiental en empresas, trazabilidad y eficiencia en procesos productivos).

Industrialización sostenible de los recursos naturales (desarrollo de proveedores en sectores intensivos en recursos naturales + estricto control ambiental + inclusión de actores locales).

Además del desarrollo de Proveedores, el Plan incluirá los programas Pymes Verdes con financiamiento, capacitación y asistencia técnica y Soluciona Verde que buscará el convenio con la industria local para fabricación de bicicletas eléctricas con componentes de integración local.

Cooperativizar el desarrollo productivo



A un año y medio del desembarco como asesor del ministerio, y luego del traspaso del INAES a la cartera que conduce Matías Kulfas, Abelli realizó una evaluación del proceso de integración del sector cooperativo a las políticas públicas que están en vigencia: “Hay que arrancar desde el concepto que tiene el ministro: las cooperativas no son un hecho marginal de la economía, son parte. Por eso el traspaso del INAES desde Desarrollo Social a Desarrollo Productivo, ese es el gran paraguas de la gestión en relación al punto del sector. En todo este tiempo, se alinearon todas las políticas públicas incluyendo tanto a pymes como a cooperativas. Y hoy Alexandre Roig trabaja a la par de todo el Ministerio en las cadenas de valor del sector cooperativo industrial, y de transformación de la producción primaria ”.

Para Abelli, “el proceso inició con el Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular de Ferro en 2019 y el compromiso asumido por Matías. Algunas cosas estaban en marcha pero se frenaron o hicieron más lentas por la pandemia y el fallecimiento de Mario (Cafiero). Pero hay un compromiso que se vio en diciembre con el anuncio de los ANR para casi 30 o 40 recuperadas por casi 300 millones de pesos. El objetivo no es otorgar crédito, sino poner a nuestras empresas en pie de competitividad productiva y comercial”.

«El proceso que inició con el Foro de la Economía Social y Popular en Ferro durante 2019 hoy tiene al INAES en Desarrollo Productivo y todas las políticas que van a las pymes incluyen a cooperativas» José «Vasco» Abelli, fundador de ACTRA y asesor en MDP de la Nación

Finalmente, el asesor de Kulfas destacó una novedad en la que está trabajando el ministerio de cara a lo que viene: “Estamos armando un fideicomiso para la compra de los procesos de quiebras de empresas expropiadas, hay 170 empresas que fueron expropiadas pero sus procesos no fueron resueltos por el Estado, están en un limbo jurídico que no tienen la propiedad ni son sujetas de créditos, no pueden abrir cuenta corriente y mucho menos participar de la cadena productiva de valor. Armamos un equipo especial para trabajar sobre eso hemos incorporado a bancos públicos, privados y al Credicoop. De a poco el crédito y la asistencia comienza a llegar a la base”.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.