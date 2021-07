Reconstruir mejor juntos y juntas

*Por Alexandre Roig

Hoy festejamos el Día Internacional del Cooperativismo en un contexto particular. Se está terminando y empezamos a ver el final de la pandemia, y por eso a nivel mundial el lema de este 3 de julio de 2021 es Reconstruir Mejor Juntos, y creo que la idea de reconstrucción mejor y juntos sintetiza gran parte del afán cooperativo y el lugar que tiene el cooperativismo en la sociedad contemporánea.

En particular en la Argentina, básicamente es un modo de vida más que una herramienta. Es un modo de producción, de organización de la comunidad, que se rige en torno a un conjunto de principios que nosotros defendemos éticamente. Valores de solidaridad, de democracia, de transparencia, de apertura, de trabajo por el bien común, que tienen grandes virtudes para solucionar las deficiencias políticas, económicas, sociales y simbólicas que tenemos hoy como país. De alguna manera, es para nosotros como país un gran modelo para reconstruir en este momento donde necesitamos volver a cimentar las bases de nuestra economía y sociedad luego de una crisis tan profunda como la que todavía estamos atravesando.

Esa idea de reconstruirnos mejor es también incorporar la noción de que no estamos pensando en este día volver a un estado anterior, sino en alcanzar un estado superior. Y eso implica asumir que en el individualismo de nuestras sociedades, el egoísmo -que es mucho más grave que el individualismo- nos ha llevado a una sociedad en la cual los sistemas de salud están en crisis, los económicos están más concentrados, la representación política está cada vez más cuestionada, hasta el sentido de la vida en conjunto está también en jaque; entonces la idea de reconstruir mejor tiene que ver con la necesidad de plantear un horizonte en el cual el cooperativismo y sus valores tienen que estar en el centro.

No alcanza con decir que cerca de 12% de la población mundial es cooperativista, tampoco con afirmar que gran parte de la sociedad argentina -cerca de 27 millones- están vinculadas al cooperativismo y mutualismo, no alcanza con hacer números y mostrar que tenemos un lugar cuantitativo en la sociedad. No. En este día necesitamos reafirmar el lugar cualitativo en la sociedad para que, justamente, ésta sea mejor. El cooperativismo tiene una función central para poder operar este desplazamiento hacia un lugar mejor, aporta una esperanza, una perspectiva de futuro. En este difícil contexto, no es menor la alegría de sabernos en esa búsqueda común. Tenemos que dar cuenta de un modelo de desarrollo que defendemos a diario con articulación, con integración, con extender la mano para hacer juntos, lo que mejor sabemos hacer.



En ese hacer juntos creo que el cooperativismo es portador de una alianza, de una articulación que implica una posibilidad de hilvanar el tejido social que ha sido desgarrado por tantos años de crisis. Eso implica la búsqueda de trabajar desde los sectores populares, la economía popular y social, pero también el sector Pyme y sector agropecuario. Tenemos la necesidad de poner juntos en torno a los mismos valores de trabajo y producción al conjunto de los actores que están dispuestos a aportar a la transformación y reconstrucción hacia una realidad mejor de nuestro país y a eso nos abocamos en el INAES, y en este día queremos reafirmar, para nosotros, este proceso.

Para esto es necesario transformar los derechos del cooperativismo y mutualismo, por eso hemos modificado profundamente el sistema de matrículas, lo que implica garantizar el derecho a producción; estamos armando un sistema financiero cooperativo-mutual que permita garantizar el crédito a la producción, y también promoveremos un sistema de certificación de saberes que permita fortalecer todo el conocimiento que hay en el sector, que y desde ahí difundir e irradiar los valores que sostenemos y representamos. Tenemos la obligación de contribuir con nuestra sociedad y contagiar ese entusiasmo de realizar que tiene el cooperativismo en todo el país y del que nos tenemos que sentir orgullosos.

En eso consiste transformar una sociedad: es distribuir el poder de otro modo, distribuir derechos, créditos – confianza- y saberes, trabajando juntos y juntas, y con la convicción de que este día más que nunca tenemos que reafirmar esa necesidad de reconstruir una sociedad mejor y en conjunto.

*Presidente de INAES