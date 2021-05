Inflación federal: Leche, aceite y yerba muchos más caros en el interior que en AMBA

Lo revela el Reporte Mensual de Precios (RePre) de Fundación COLSECOR que mide los valores de 15 productos en 44 localidades argentinas. La leche con 49 por ciento, el aceite con 70 y la lechuga con 116: los productos con mayores subas y distancia con Precios Cuidados.

20 de mayo de 2021, CABA (Ansol).- La Fundación COLSECOR (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión) publicó su Reporte Mensual de Precios (RePre) de abril de 2021 que dio cuenta de una suba fuerte en los precios de la leche, el aceite, la yerba y la lechuga en el interior del país.

El RePre es un instrumento producido por la Fundación que mide los precios de 15 productos en 44 localidades del país pertenecientes a seis provincias argentinas: Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fé, Río Negro y Formosa en relación a los valores oficiales del programa Precios Cuidados en AMBA o hipermercados de CABA.

Así, la medición del mes de abril dio cuenta de una fuerte suba de precios a nivel federal y ampliación de la brecha con la región metropolitana entre distintos productos de la canasta básica, entre otros: leche con 49 por ciento (61,60 vs. 91,85 pesos), aceite con 70 por ciento (105 vs. 178,80 pesos), yerba con 30 por ciento (272,40 vs. 355,20 pesos) y lechuga con 116 por ciento (74 vs. 159,56 pesos).

Sólo los huevos (7 por ciento), cemento (8 ), lentejas (23 ), pan (26 ) y manzana (35) revelan precios inferiores en las localidades medidas en relación al AMBA.

Más datos del Repre

El RePre no sólo mide la variación entre el Interior y AMBA de 15 productos de primera necesidad, sino también describe la cantidad de marcas oferentes de esos bienes en las distintas localidades; así se revela la existencia de 19 marcas de leche, 29 de aceite, 35 de yerba y 34 de azúcar, entre otros.

Además, se destacan entre las 10 localidades con productos más baratos seis ciudades de Córdoba y tres de la Provincia de Buenos Aires, y entre las 10 más caras, cuatro de Córdoba y otras cuatro de La Pampa.

