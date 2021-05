Martínez: “La matriculación de cooperativas es fundamental para el cuidado ambiental y la inclusión social”

En el Día Mundial del Reciclado, Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop y fundador de Creando Conciencia, y Noelia Segovia, actual presidenta de la cooperativa, dialogaron con ANSOL sobre la importancia de la educación ambiental y el fortalecimiento del cooperativismo. El reciclaje absorbe cerca de 200.000 puestos de trabajo en la Argentina.

17 de mayo de 2021. Ansol.- El presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), Ramiro Martínez, destacó que “en materia ambiental estamos mejor que hace 15 años porque tenemos Ley de Educación Ambiental, ahora nos falta la Ley de Envase” en el marco del inicio de la 1era Fiesta Provincial del Reciclaje en Laprida, Provincia de Buenos Aires.



El evento comenzó y se celebrará hasta el viernes 21 de mayo en el marco del Día Mundial del Reciclado establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para recordar la regla de las tres «R»: «reducir, reutilizar y reciclar», a la cual después se le agregó otra «r», la de «recuperar».

Sobre la situación del sector del reciclaje, Martínez dialogó con ANSOL y mencionó a la Ley de Educación Ambiental como un “primer gran paso” y además detalló el trabajo que se viene para profundizar los cambios en la economía circular y el cuidado ambiental: “Junto con otras organizaciones como el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) o la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente en una Ley Nacional de Envase, es una herramienta fundamental pensando en lo que se viene.”



La problemática de fondo



Sobre la importancia de tomar conciencia respecto al modelo de gestión de residuos vigente. el presidente de Conarcoop remarcó que: “Los recursos se están agotando, no hay más lugares y las poblaciones se han concientizado tanto sobre el impacto en su salud. Este sector trabaja con algo que no se quiere ver como la basura, pero la bolsita que sale de la casa de la gente no desaparece, va a otro lado”.



En relación al panorama estructural, Martínez afirmó que: “Al CEAMSE llegan cerca de 16.000 toneladas por día y para tomar dimensión, desde una cooperativa cada trabajador puede procesar cerca de 150 toneladas diarias. Hacen falta 30 cooperativas más por municipio para llegar a Basura Cero”.



El rol de la economía circular

Otro de los problemas de un sector que incluye a cerca de 400 cooperativas en todo el país y emplea a entre 150.000 y 200.000 trabajadores y trabajadoras, tiene que ver con la falta de plantas de tratamiento de residuos: “Siendo generosos en la Provincia de Buenos Aires, faltan en por lo menos 45, 50 municipios. Esto es complicado en grandes urbes o en pueblos pequeños de hasta 6.000 habitantes. Tiene que ver con un modelo que planteaba como salida hacer un pozo y enterrar”, subrayó uno de los fundadores de Creando Conciencia y resaltó que desde Conarcoop acompañan la matriculación de nuevas cooperativas de trabajo: “Es una de las herramientas para el cuidado ambiental y la inclusión social”.



Respecto al panorama actual, Noelia Segovia, presidenta actual de la cooperativa sostuvo la importancia de promocionar el desarrollo social: “Es muy importante tanto en lo económico como social y también ambientalmente, generando puestos de trabajo genuino y generar consciencia de que todo lo que estamos generando tiene un impacto y no solo en la comunidad que nos rodea sino un impacto ambiental al largo plazo.”



La cooperativa de Benavídez pone en marcha el trabajo en red de la economía circular: en la cooperativa se realiza la separación de botellas de vidrio por color, el cristal de las botellas va destinado a una fábrica recuperada de Avellaneda, donde vuelve a ser utilizado en frascos que serán utilizados por una cooperativa productora de miel en Entre Ríos, que luego lo exporta.



En relación a esta modalidad de trabajo, Segovia la resaltó como primordial: “Es la manera más genuina de trabajar socialmente”, enfatizó.

