La UTEP criticó las políticas de asistencialismo

El flamante sindicato de la economía popular cuestionó las decisiones del Gobierno Nacional para con los sectores sociales más afectados por la pandemia.



11 de mayo de 2021, CABA (Ansol).- Tras anunciar la ampliación de la Tarjeta Alimentar, el gobierno de Alberto Fernández fue interpelado por los principales representantes de las organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria, quienes coinciden en que los subsidios brindados por el Estado se pierden en el contexto inflacionario.

El planteo principal de organizaciones como UTEP es que el dinero que es invertido en planes asistenciales debe ser redireccionado a programas de generación de trabajo.

Uno de los reclamos del sector es el cumplimiento de la promesa de construcción de un millón de viviendas, construidas por cooperativas de trabajo, que el gobierno le aseguró a los movimientos sociales de la Economía Popular.

Las visiones encontradas también se dieron dentro del gobierno: Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social, también criticó el programa surgido de su área de trabajo, en una videoconferencia de Mesa contra el Hambre.

“La Tarjeta Alimentar nos incluye como consumidores pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. Hay cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que casi no reciben ninguna ayuda del Estado”, afirmó.

Por su parte, la UTEP difundió un comunicado en sus redes sociales: “Disentimos de la Tarjeta Alimentaria porque corre el eje de la inclusión desde el trabajo, es ineficiente y limitada. Hay que profundizar políticas que reconocen el trabajo de la economía popular, blanquean su situación, dotan de derechos y creando puestos de trabajo que faltan”.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente

dl