*Por Juan Litwiller

Hoy es importante saludar a todos los compañeros y compañeras en el Día del Trabajador. Desde la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) no distinguimos entre trabajadores en relación de dependencia y trabajadores autogestionados: son todos trabajadores y participan en igualdad de condiciones en nuestro sindicato y obra social. Lo que nos define como trabajadores no es tener un patrón sino el trabajo digno que realizamos. No solamente los gráficos le hemos dado bola a las cooperativas en nuestro gremio, sino también otros gremios como Curtidores, ATILRA, Sadop, la UOM de Quilmes, y entre todos, estamos trabajando para que esto se extienda al movimiento obrero, y sea también reconocido en la CGT cada vez más.



Hoy conmemoramos el primero de mayo en medio de una gran pandemia, que no ha hecho más que tensionar los problemas económicos y laborales que vivimos con los cuatro años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri.



O sea que hoy más que nunca ponemos el acento en defender al trabajador y a la vida. En este sentido, las cooperativas han sido un aporte dinámico y esencial para sostener cientos de puestos de trabajo y a las familias que dependen de ellas.



Nuestro gremio acaba de acordar una recomposición salarial del 32% por seis meses: de abril a octubre de 2021. La idea es ir recuperando, mes a mes, el poder adquisitivo de los compañeros por encima de la inflación. Esto es fundamental, porque sin esto no hay recuperación económica, ni fortalecimiento del consumo ni del mercado interno.



Para esto hay que tomar medidas muy firmes, que impidan que los aumentos sean absorbidos por continuos aumentos de precios, impulsados por los sectores oligopólicos más concentrados, que detentan el control del ciclo económico o las cadenas de valor.



Son necesarios mecanismos de control y concertación a lo largo de toda la cadena de producción, con la participación del Estado, de los trabajadores y trabajadoras, de los productores, incluyendo las pymes, los consumidores y las cooperativas.



Creemos que las cooperativas tienen un gran potencial de aporte que pueden hacer en esta etapa, con nuestra producción y conocimientos. Podemos establecer precios testigo a muchísimos productos de consumo popular, evitando aumentos especulativos. En nuestro caso, el de los gráficos, podrían ser libros, manuales escolares, envases para alimentos y medicamentos.

Cuidar al cooperativismo

Valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, en defensa de la vida y del sostenimiento del empleo. Desde el movimiento cooperativo necesitamos que se equiparen las asistencias económicas que recibe el sector privado al que reciben las cooperativas.

Después de cuatro años de macrismo, nuestras cooperativas necesitan recomponer su capital de trabajo, reparar e innovar maquinarias y equipos para desarrollar todo su potencial.



Estamos convencidos de que una Argentina productiva y con justicia social se construye con trabajo y con un importante sector de la economía social adentro.



*Secretario de Cooperativismo y Nuevas Relaciones de Producción de la Federación Gráfica Bonaerense.