Santa Fé Más: Casi 20 mil jóvenes se capacitaron con un programa que fomenta a las cooperativas

En el marco del programa, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa el crecimiento de la Economía Social a través de la capacitación laboral a jóvenes de entre 16 y 30 años. “Las cooperativas son estratégicas porque proponen algo alternativo”, enfatizó Gustavo Chara,

secretario de Integración Social e Inclusión Socio Productiva de la Provincia .



27 de abril de 2021, CABA (Ansol).- El programa Santa Fé Más que lleva a cooperativas y mutuales de la provincia a capacitar laboralmente a chicos de entre 16 y 30 años ya alcanzó a 18 mil jóvenes.

La propuesta lanzada a fines del año pasado vincula la formación de jóvenes, a través de talleres y cursos, con la posterior inserción en el mercado laboral provincial, incluidas cooperativas, mutuales y otras organizaciones de la economía popular, social y solidaria.

Un caso es el de la cooperativa Daniel O, fabricante de cerveza artesanal que lleva ocho años en el rubro, y que ya empleó a cuatro chicos, previamente capacitados por los trabajadores de la fábrica.

Santa Fé Más: Un programa con visión cooperativa

Se trata de una política pública, impulsada por la articulación del Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Producción de la provincia, que apunta a la integración de jóvenes desempleados y que no estén formándose académicamente.

El programa propone vincular la necesidad de un sector etáreo de la sociedad con la de empresas, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones de la sociedad civil, a fin de fomentar el desarrollo productivo regional y provincial.

Para ello, el Estado garantiza la oferta de cursos formativos en los distintos rubros productivos de la provincia, haciendo énfasis en las pluralidad de actividades que distingue a cada región.

En comunicación con ANSOL, Gustavo Chara, secretario de Integración Social e Inclusión Socio Productiva de la Provincia, profundizó el rol que el gobierno quiere darle a las organizaciones de la economía popular: “Teniendo en cuenta que nuestra estrategia es el fortalecimiento de algunos circuitos productivos locales, el programa, que en una primera etapa propone la formación de los jóvenes en algún rubro productivo, en una segunda etapa busca la inserción laboral. En esa instancia necesariamente tiene que haber una vinculación entre el programa y las cooperativas, porque son estratégicas en la construcción de una sociedad que propone una alternativa en lo productivo y en lo económico”.

Además, Chara habló del rol estatal y de su relación con las espacios cooperativos: “Entendemos que desde el Estado necesitamos acompañar a los jóvenes en el proceso de inclusión al mundo del trabajo y que ello no está desvinculado de las mutuales y del resto de las organizaciones relacionadas con la economía popular. Porque no podemos pensar el proceso de formación por fuera del proceso de inclusión: no somos neutrales e intentamos generar no solamente consciencia de la importancia de las cooperativas sino también la puesta en práctica de los conocimientos dentro de ese marco productivo”.

