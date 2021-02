Cómo será el control de precios por parte de organizaciones sociales

El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa irán a las puertas de hipermercados para informar a consumidores y verificar que no haya abusos. Si los hubiere, se comunicarán con la Secretaría de Comercio.

11 de febrero de 2021, CABA (Ansol).- El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa controlarán los precios en hipermercados y se comunicarán con la Secretaría de Comercio cuando haya abusos. 40 mil voluntarios recorrerán diferentes locales.

«Vemos un abuso por parte de los formadores de precios, con una perspectiva inflacionaria que intenta romper los objetivos planteados en el Presupuesto 2021», contó Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita y de la UTEP a ANSOL.

En ese sentido, explicó que eso repercute en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras «que ya vienen sufrido la pandemia», agregó Onorato.

«Estaremos volanteando y en el caso de que no se cumplan los precios, vamos a denunciar ante el 0800-666-1518, de la Secretaría Comercio. Vamos a propiciar que los vecinos no compren en donde no se respetan los precios», afirmó.

Por qué

El Movimiento Evita recordó que los grandes supermercados aparecieron en los primeros puestos de las listas de formadores de activos externos.

«No solo especulan con los precios, jugando con los salarios, sino que fugan la plata y juegan a la timba financiera. Por eso es fundamental nacionalizar la comercialización de alimentos en la Argentina, generando incentivos para la producción popular, generando reserva de mercado, consumo en origen y sobre todas las cosas, dignidad en el trabajo de la agricultura familiar y la producción popular», sentenció Onorato.

Asimismo, propuso pensar en pesos argumentando que «el argentino consume en pesos».

También se alistan para fortalecer la cadena productiva contra el problema de concentración y extranjerización de lo que se consume en el país. «Lo tenemos que romper», declaró a ANSOL.

El objetivo de largo aliento es construir una economía democratizada y nacional en función de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras argentinas.

Permitida su reproducción total y/o parcial, citando debidamente la fuente.

sa