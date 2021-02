Todos comen: alimentos populares para todo el país

El portal web del Instituto para la Producción Popular (IPP) que comercializa y distribuye puerta a puerta llegará a toda la Argentina a partir de un acuerdo con una empresa de comercio electrónico.

8 de febrero de 2021.- El portal web Todos Comen, que comenzara a funcionar en diciembre pasado impulsado por el Instituto para la Producción Popular (IPP), ampliará su alcance de CABA a todo el país a partir de un acuerdo con una compañía de comercio electrónico.

El portal ofrece alimentos que no necesitan cadena de frío, producidos por “empresas pequeñas o medianas, cooperativas o familiares, de todo el país, que normalmente no están presentes en las góndolas de los hipermercados, porque los esquemas económicos y financieros de la comercialización no les resultan nada ventajosos”, según señaló el coordinador del IPP, Enrique Martínez.

La llegada de los alimentos que estimulan el vínculo de productor a consumidor sin intermediarios será a todo el país, excepto en Tierra del Fuego por limitaciones aduaneras.

El alimento como servicio

Para Martínez, “la distribución de alimentos la encaramos como un servicio comunitario y no como un negocio; de ahí que la diferencia que existe entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor incluye gran parte del costo del flete hasta el domicilio del consumidor (el llamado servicio puerta a puerta), esto significa que el margen que queda para la distribución es mínimo, quedando para el productor el 80% del precio final”.

El pequeño margen que percibe el IPP por el servicio es destinado, luego de pagar el flete, al fortalecimiento de la capacidad productiva de algunas cooperativas.

En ese sentido, el ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), agregó: “A esto lo denominamos una cadena de valor saludable, donde los alimentos dejan de ser percibidos como una mercancía a la cual debería extraerse una renta; en el caso de Todos Comen ocurre exactamente lo contrario”.

Cooperativas, grandes y pequeñas

Los productos de la agricultura familiar que se ofrecen cuentan con reglamentación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y ya son más de 100, aunque el proyecto continúa en expansión.

Martínez destacó que “hay una situación única: cooperativas muy pequeñas que producen comino deshidratado en la puna que están en nuestro menú, y al mismo tiempo, está Agricultores Federados Argentinos que es una cooperativa muy grande ubicada en la zona de Rosario: es decir, cubrimos lo que el consumidor necesita con empresas pequeñas y grandes que están fuera de los supermercados”..

Para el ingeniero, el programa tiene un fin aleccionador porque se pretende “demostrar como política pública que se puede encontrar un camino para sumar muy pequeños, pequeños y medianos productores y hacer una lógica de abastecimiento directo distinta de la concentración de las grandes marcas”.

