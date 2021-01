Avanza el proyecto CoopCycle en Argentina

La propuesta es impulsada por Facttic con apoyo financiero de Inaes y busca expandir el desarrollo de las cooperativas de plataforma en todo el país.

28 de enero de 2021.- El proyecto CoopCycle avanza a paso firme en la Argentina, y según sus promotores de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, innovación y Conocimiento (Facttic) estará disponible durante el primer semestre de 2021.

CoopCycle nació como una federación de cooperativas de entrega de bicicleta con el objetivo de reducir los costos, mutualizar los servicios y defender los derechos de los repartidores, y ya está presente en una treintena de ciudades europeas.

“El proyecto viene bien. Hubo que saldar la parte técnica de software porque estaba pensado para Europa, pero por suerte hoy podemos decir que la adaptación será para Latinoamérica”, contó Leandro Monk, presidente de Facttic.

Competitividad y actores múltiples

El proyecto que se desarrolla con aportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) buscará competir con los gigantes del mundo de las plataformas como Rappi, Glovo o Pedidos Ya. “El espíritu de esto es la cooperativa de actores múltiples o de desarrollo local, vamos a intentar que se sienten a participar quienes comercialicen con la aplicación, los trabajadores y trabajadoras, y también instituciones que promuevan el uso de esta tecnología”, explicó Monk.

En relación a las posibilidades de competencia, el titular de Facttic ofreció su propia mirada: “Las cooperativas resuelven problemas, no piensan en el lucro. Obvio que la actividad debe ser sustentable, pero vamos a tratar de conjugar distintas estrategias: ir a buscar los mercados marginales, ciudades y pueblos de menos de 300.000 ó 200.000 habitantes, resolver los problemas de precarización laboral de quienes trabajan y no cobrar comisiones leoninas para los comercios, hoy rondan en las grandes plataformas el 35 por ciento. Hay que estudiar y aprender: como tarifar, cuanta gente se necesita, esas cosas no están en los libros”.

Fondo intercooperativo de proyectos

Por otro lado, Facttic atravesó el 2020 de pandemia con una novedad: la implementación de un fondo inter cooperativo de proyectos, que aprovechó la Resolución 144/2020, la cual autorizó a las cooperativas a disponer del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa de la Ley 20.337 para proyectos que ayuden a paliar las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

“Se presentaron una veintena de proyectos, y quedó el de Marchas Virtuales, que se utilizó para el 24 de marzo, el día de la visibilización trans, el Día de los Derechos Humanos en uruguay, y a fin de año con la votación en el Senado de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Durante este semestre lo estaremos ejecutando”, cerró Monk.